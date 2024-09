Home

Politica

Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni. Al via il dibattito alla Festa de l’Unità

Politica

13 Settembre 2024

Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni. Al via il dibattito alla Festa de l’Unità

Livorno 13 settembre 2024 – Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni. Al via il dibattito alla Festa de l’Unità

Festa de l’Unità di Livorno: programma di Sabato 14 Settembre 2024

Programma di Sabato 14 settembre



Ore 17:30

Dibattito: “ Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni ”

Il quinto appuntamento della Festa de l’Unità 2024 di Livorno si terrà Sabato 14 Settembre alle ore 17:30 presso la Casa del Popolo di Salviano (Via di Salviano 542).

Il tema sarà “Lavoro stabile e sicuro”, con un focus su donne e giovani.

Interverranno:

Susanna Camusso, Senatrice della Repubblica e Coordinamento Nazionale Conferenza Donne DEM

Alessandra Nardini, Assessora al Lavoro e Pari Opportunità della Regione Toscana

Libera Camici, Vicesindaca di Livorno

Katia Sagretti, Segreteria CGIL Livorno

Matteo Anglano, GD Livorno

Federico Mirabelli, Assessore al Lavoro di Livorno

L’incontro sarà moderato da Michela Berti (La Nazione) ed introdotto e concluso da Rita Villani, portavoce Conferenza Donne DEM Livorno. Porteranno i loro saluti Alessandro Franchi, Segretario della Federazione PD di Livorno e Alberto Brilli, Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno.

Il dibattito si propone di approfondire le dinamiche derivanti dai preoccupanti dati sull’occupazione in Italia, che ci collocano tra gli ultimi in Europa per quanto riguarda il lavoro stabile, in particolare per donne e giovani.

Saranno esaminate le problematiche legate al lavoro povero e precario, con l’obiettivo di costruire un progetto che promuova un’occupazione di qualità, la sicurezza e la parità salariale per Livorno.

Grande onore per noi – dicono gli organizzatori – è la presenza della Senatrice Susanna Camusso, prima e unica segretaria generale donna della CGIL, ma anche sempre presente nel suo percorso di militanza attiva nelle organizzazioni femministe, quindi portatrice di una visione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori integrate con le politiche di genere ed intergenerazionali.

Il dibattito vedrà anche l’intervento di Alessandra Nardini, Assessora al Lavoro della Regione Toscana, che illustrerà le iniziative regionali in merito alle opportunità lavorative, la formazione professionale e la rete dei servizi scolastici ed educativi per migliorare la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Libera Camici, Vicesindaco di Livorno, descriverà le politiche locali a sostegno dell’occupazione femminile e giovanile. Katia Sagretti della CGIL analizzerà le problematiche legate al lavoro precario e alle discriminazioni contrattuali.

Federico Mirabelli, Assessore al lavoro del Comune di Livorno, e Matteo Anglano dei GD, si concentreranno sulle prospettive occupazionali per i giovani a Livorno, evidenziando le sfide e le opportunità nel mercato del lavoro locale.

Ore 20:00

Apericena

Contributo a partire da 10 euro (prenotazione obbligatoria telefonando al n. 340.3142408)

Ore 21:15

“ Il presente ed il futuro di Livorno “

Intervista a:

Luca Salvetti, Sindaco del Comune di Livorno

Alberto Brilli, Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno

Modera Michela Berti, giornalista del quotidiano “La Nazione”

La Festa de l’Unità continuerà fino al 30 settembre, con ulteriori dibattiti.

Il programma completo è disponibile su www.pdlivorno.it e sui canali social del PD di Livorno.

Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni