Cronaca

2 Aprile 2021

Livorno 3 aprile 2021 – Lavoro – SVS cerca infermieri per Polo della Salute. Come fare domanda

SVS GESIONE SERVIZI ricerca, per il POLO PER LA SALUTE, personale infermieristico per soddisfare l’incremento della domanda delle attività svolte.

Per candidarsi vai su www.polosalute.it nella sezione “Lavora con noi”

oppure invia il tuo Curriculum Vitae a segreteria@polosalute.it

