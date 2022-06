Home

Lavoro – Tirocinio nel settore Verde e Ambiente, il Comune di Livorno riapre il bando

23 Giugno 2022

Lavoro – Tirocinio nel settore Verde e Ambiente, il Comune di Livorno riapre il bando

Livorno, 23 giugno 2022

Sono stati riaperti i termini per le candidature al tirocinio formativo di un anno per giovani laureati presso il settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Livorno. La nuova scadenza è fissata al 7 luglio (data entro cui dovranno pervenire le domande).

Rispetto al primo bando, anche la data di inizio del tirocinio è stata spostata: il tirocinio partirà il 1° settembre 2022 (anziché il 1° luglio) e terminerà il 31 agosto 2023.

Il tirocinante sarà impegnato, in media, per almeno 25 ore settimanali (calendario da concordare). È previsto un rimborso spese di 500 euro mensili al lordo delle ritenute. Il Comune provvederà alle coperture per responsabilità civile e Inail.

Per candidarsi occorre non aver ancora compiuto 30 anni al momento dell’inizio del tirocinio (settembre 2022), aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi, non aver svolto lavori o incarichi con il Comune di Livorno nei 24 mesi precedenti, non aver svolto in passato tirocini per lo stesso profilo professionale, non svolgere contemporaneamente il servizio civile per conto della Regione.

È richiesta la laurea di primo livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, o in Ingegneria Ambientale, Civile ed Edile, Architettura ed equipollenti. Sono richieste anche conoscenze di laser scanner e GPS differenziale, CAD e altri software. L’elenco dettagliato dei titoli di studio richiesti e delle attività previste dal progetto è disponibile nell’ Allegato A dell’ Avviso pubblico , pubblicato su www.comune.livorno.it area tematica “Giovani”, colonna a destra.

La valutazione delle candidature pervenute sarà fatta in base al curriculum presentato (max 18 punti) e a un colloquio (max 12 punti).

La domanda, insieme al curriculum, redatta seguendo le modalità specificate nell’Avviso completo, dovrà pervenire al Comune entro giovedì 7 luglio tramite PEC o tramite raccomandata (non farà fede la data del timbro postale).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare serviziocivile@comune.livorno. it

Paola Polidori tel. 0586 820071

Patrizia Branchetti tel. 0586 820283

