Home

Cronaca

Lavoro, un elenco prezioso per essere poi assunti a tempo indeterminato in Provincia e nei Comuni di Livorno

Cronaca

2 Marzo 2024

Lavoro, un elenco prezioso per essere poi assunti a tempo indeterminato in Provincia e nei Comuni di Livorno

Prevista solo una prova scritta. Iscrizioni entro l'11 marzo

Livorno, 02 marzo 2023 – Chi segue le offerte di lavoro nel pubblico e a tempo indeterminato avrà notato che in questi mesi i Comuni di Collesalvetti e Rosignano hanno assunto partendo da elenchi della Provincia. E, forse, si è morso le mani per non aver partecipato a suo tempo a una selezione abbastanza fattibile che dopo breve tempo si è trasformata in un posto fisso.

Ebbene, uno di questi elenchi della Provincia è stato riaperto per essere aggiornato con altri nominativi.

In ballo ci sono future assunzioni come “Istruttore amministrativo” per la Provincia di Livorno e i Comuni di Castagneto Carducci, Collesalvetti, Riparbella e Rosignano Marittimo. Richiesti diploma e patente di guida B. Domande entro l’11 marzo.

La selezione avviene secondo la tecnica dell’interpello.

La Provincia di Livorno e alcuni Comuni del territorio provinciale (attualmente Castagneto Carducci, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Riparbella) hanno sottoscritto un accordo per organizzare e gestire, in forma aggregata, la selezioni uniche del personale.

Le selezioni uniche si svolgono in due fasi distinte: la prima fase della selezione viene svolta dalla Provincia, mentre la seconda fase viene svolta dagli Enti che abbiano la concreta necessità di assumere personale.

Nella prima fase la Provincia di Livorno fa una selezione e redige un elenco di idonei (coloro che hanno ottenuto almeno 21/30) nella prova scritta.

L’elenco ha validità triennale e viene aggiornato almeno ogni anno, attraverso l’inserimento di nuovi idonei.

Poi c’è la seconda fase, quella del c.d. interpello. Vi possono partecipare soltanto i soggetti inseriti nell’elenco di cui sopra.

Il Comune interessato ad assumere pubblica un avviso di interpello (sul Portale del Reclutamento, sul proprio sito e sul sito della Provincia di Livorno) indicando il profilo di interesse, la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato / determinato, a tempo pieno / part time), la data del colloquio o della prova selettiva prescelta. Molte volte si tratta solo di un colloquio.

A seguito della selezione di interpello viene formata la graduatoria finale e viene assunto il vincitore.

La selezione la cui domanda scade tra 9 giorni verterà su:

una prova scritta su:

– Nozioni di Diritto Costituzionale e dell’Unione Europea ;

– Nozioni sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs 267/2000 e smi, riordino Province e Città Metropolitane (L. 56/2014 e s.m.i.);

– Nozioni sulla gestione dei servizi comunali ivi compresi quelli svolti nelle materie di competenza statale;

– Nozioni in materia diritto amministrativo: procedimento amministrativo, accesso, privacy, trasparenza e anticorruzione;

– Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i);

– Disciplina degli appalti e contratti nella Pubblica Amministrazione;

– Nozioni generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

– Doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti e codice comportamento dipendenti pubblici.

– Nozioni di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 – D. Lgs. 118/2011 – D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii).

In particolare, la prova, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta chiusa e/o in alcuni quesiti a risposta aperta ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o o nella redazione di un elaborato.

Il calendario della prova della selezione verrà pubblicato successivamente e comunicato tramite il Portale del reclutamento e il sito istituzionale della Provincia di Livorno.