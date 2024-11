Home

Lavoro, Università e Formazione, venerdì convegno di Gioventù Nazionale

28 Novembre 2024

All'Hotel Palazzo (ore 17.45). Atteso anche Alessandro Tomasi

Livorno, 28 novembre 2024 – L’occasione sarà quella di parlare di Lavoro, Università e Formazione, ma l’appuntamento è anche molto politico.

Alessandro Palumbo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e consigliere comunale FdI, porterà a Livorno una serie di politici di rango e tra questi anche Alessandro Tomasi.

Tomasi non è solo il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ma è il candidato governatore della Toscana per il centrodestra, colui che sfiderà l’uscente Giani per la presidenza della Regione. C’è molto interesse nel sapere la visione di Tomasi per una Toscana a destra e per come intende rivitalizzare le città della costa.

L’appuntamento è venerdì prossimo, 29 novembre, dalle ore 17:45 nella Sala Marconi del Grand Hotel Palazzo.

Il titolo del convegno è “Formazione, università e crisi aziendali: le opportunità e le sfide del mercato che cambia”

Qui di seguito gli ospiti e il programma degli interventi.

Sarà presente anche il segretario dell’Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli.