8 Agosto 2023

Livorno 8 agosto 2023 – L’avventura 2023 di Miss Livorno è pronta per il gran finale, le 30 ragazze di scoglio che sfileranno in Terrazza

Miss Livorno, ci siamo. La manifestazione dedicata alle “bimbe” labroniche è entrata nella settimana finale, nei giorni in cui le candidate al titolo di Miss Livorno 2023 avranno l’opportunità di assaporare le fasi preparatorie e collaterali allo spettacolo; vivere le emozioni della passerella ed il pathos di presentarsi in pubblico.

Saranno loro a contendersi giovedì sera in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15) la fascia di reginetta dell’estate ed i tanti premi messi in palio dall’organizzazione Cronosax; che da trentatre anni porta avanti la manifestazione, divenuta sempre più popolare e condivisa da enti, associazioni ed aziende del settore moda.

L’ultimo appuntamento che ha permesso alle ragazze di accedere alla finalissima di giovedì si è svolta domenica sera al Bagno Imperiale di Tirrenia. Una location che Miss Livorno ha già avuto di conoscere nelle edizioni passate, ospiti dei gestori del ristorante Cristiano e Nicola.

Qui si sono presentate ben 23 aspiranti Miss, messe a loro agio dall’animatore-show man Alberto Bucci. Le uscite delle bimbe in abito elegante ed in costume sono state intervallate da spazi musicali (la bravissima giovane cantante Alessia Giovannoni ed il cantautore Filippo Fattorini in arte Cream che presto vedremo protagonista in una nota trasmissione televisiva); da coreografie della scuola “Danza con me” di Madonna dell’Acqua (San Giuliano Terme) e da spazi moda curati da “Incanto” di via Garibaldi.

Al termine della serata sono state premiate cinque Miss, prima tra le quali Carolina Cappa; diciassette anni compiuti da poco. Capelli castani ed occhi verdi, alta 1,75, studentessa al liceo linguistico. Precise aspirazioni nel mondo della moda e dello spettacolo (diventare modella, stilista o attrice) ha tante passioni; disegnare, cucinare, andare in palestra e fare equitazione. Caratterialmente vivace, indipendente e caparbia, è sempre piena di energia e voglia di divertirsi. I suoi gusti musicali? Spaziano dal trap al rap, dal pop al reggaeton.

Assieme a lei hanno ricevuto la segnalazione anche ai fini del concorso nazionale Miss Blu Mare (a cui Miss Livorno è abbinato) Arianna Bini (Ragazza Sprint Bientinesi); Desirèe Lombardini (Miss Dance Bagno Imperiale); Gaia Turchi (Miss Sport Bagno Imperiale); Agnese Barellini (Fashion Girl Bagno Imperiale).

Chiuso il capitolo delle selezioni, le finaliste stanno ora vivendo un ruolo da assolute protagoniste della scena, perfettamente calate nella “vita da Miss”.

Tra provini fotografici, presentazioni e prove di canto e danza, le ragazze affronteranno anche il ruolo di modelle (con sessioni di portamento da Italian Urban di via Marradi)

Da lunedì mattina hanno cominciato a presentarsi in città. Un tour a bordo di spider, Harley Davidson (con i motociclisti dello 0586 Garage) e un tour del bus rosso scoperto CitySightseeing; che le ha portate in piazze e luoghi caratteristici di Livorno, girando spot video curati da Matteo Guerrieri video maker.

Partendo dal Parcheggio Cecconi e dal PalaCecconi (sede delle prove), hanno fatto visita al Palazzo Comunale, ricevute dal Sindaco Luca Salvetti; sono state avvistate nelle piazze centrali, in Venezia (Botteghe 2.0), stabilimenti balneari ed a Fonti del Corallo.

Hanno fatto tappa in centri attinenti alla bellezza e al benessere (Hair Salon di via della Coroncina e Maribel sugli Scali Saffi), ai motori (accolte dal gruppo Bientinesi di via Galilei), allo Sport Village delle Cinque Querce, con irruzioni persino in zona via Grande (InCateratte), mercato centrale e piazza Cavallotti, destando curiosità e simpatia tra la gente.

L’avventura 2023 di Miss Livorno è pronta per il gran finale, per giovedì sera, quando; in Terrazza Mascagni si eleggerà l’erede di Ginevra Eschiti, Miss Livorno 2022, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro; le trenta ragazze di “scoglio” che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. In questo contesto saranno assegnate oltre quindici fasce di merito, derivanti dai voti di preferenza di una giuria numerosissima.

Tutte le trenta finaliste

Ecco le finaliste di Miss Livorno 2023:

Sarah Avantaggiato, Emily Sara Angeli, Arianna Bini, Agnese Barellini, Martina Becherucci; Biancaluna Buonaccorsi, Nicole Bruno, Emily Bruno, Giada Barontini; Carolina Cappa, Gemma Chidini, Greta Della Bella, Aurora Farabollini, Alessia Ficini; Nicole Giacomelli, Desirèe Lombardini, Ester Mazzoni, Giulia Mancini, Giulia Meucci, Asia Murgia, Alessia Mencarelli; Gaia Petrucci, Lisa Rossi, Chiara Riccardo, Anna Scotto, Stella Sonetti, Elvon Salawu Sylla; Gaia Tinucci, Gaia Turchi e Sefora Zora.

