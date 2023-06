Home

L’avvocato Michele Zanotti nuovo presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo

28 Giugno 2023

Livorno 28 giugno 2023

Passaggio della Campana per il Lions Club Livorno Porto Mediceo fra la Marina Marenna e Michele Zanotti che dal 1° sarà presidente. Per ilMeloria è stato confermato presidente anche per il 2023-2024 Cesare Diddi Mussi. Durante la serata è stato festeggiato anche il compleanno delPorto Mediceo che ha compiuto 24 anni e hanno fatto il loro ingresso due nuovi soci: l’archeologa Carolina Megale e l’avvocato Gabriele Lucchini, funzionario della Port Authority (CHIEDI CONFERMA A TONELLI).

I nuovi soci hanno ricevuto il loro benvenuto nel Lions Club International dal responsabile di zona Mario Panayotis. La presidente Marenna ha ricordato i momenti più significativi dell’annata fra cui il Giorno della Memoria, la serata per il social Taxi inclusivo, il pranzo di auguri di Natale con raccolta fondi: “Ho provato a far tornare a tutti la voglia di stare insieme e divertirsi aiutando gli altri , voglia che si era un po’ spenta durante il periodo del Covid. A voi dire se ci sono riuscita”. La presidente ha poi consegnato al socio fondatore del Club Livorno Porto Mediceo, Dott. Maurizio Zingoni, il “Melvin Jones”, la più alta onorificenza lionistica che prende il nome dal fondatore, per il suo costante impegno nel club e la disponibilità a dare una mano in qualunque circostanza.

L’avvocato Michele Zanotti ha dato alcune indicazioni sul suo programma e ha annunciato il primo appuntamento: il 7 luglio alla Siesta apericena per iniziare la raccolta fondi a favore della Casa delle donne gestito dall’associazione Ippogrifo. Nella stessa occasione saranno premiati i vincitori della seconda edizione del concorso fotografico “Livorno in un click” e sarà consegnata la cifra raccolta alla Cooperativa Le Livornine per il progetto “Wonder”

