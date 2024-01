Rugby

21 Gennaio 2024

Livorno 21 gennaio 2024 – Lazio Rugby-Livorno Rugby, tabellino, risultati e classifica

S.S. Lazio Rugby 1927 – Livorno Rugby 78-7 (40-0)

Marcatori: nel p.t. 11’ m. Pilati (5-0), 15’ m. Baffigi tr. Donato D. (12-0), 30’ m. Albanese tr. Donato D. (19-0), 35’ m. Baffigi tr. Donato D. (26-0), 39’ m. Herrera tr. Donato D. (33-0), 40’ m. Donato J. tr. Donato D. (40-0); nel s.t. 5’ m. Baffigi (45-0), 13’ m. Bonavolontà tr. Donato D. (52-0), 24’ m. Boggero tr. Chiesa (52-7), 26’ m. Bonavolontà tr. Donato D. (59-7), 31’ m. Tomasini tr. Donato D. (66-7), 36’ m. Bonavolontà (71-7), 39’ m. Cruciani tr. Donato D. (78-7)

S.S. Lazio Rugby 1927:

Cozzi; Herrera (50’ Bonavolontà), Baffigi (cap) (6’ st Cruciani), Cioffi; Santarelli; Donato D., Albanese (30’ st Bianco Mic); Donato J.; Pilati (28’ st Cannata), Parlatore; Cicchinelli (24’ st Tomasini), Sommer; D’Aleo, Gisonni, Criach (6’ st Hliwa). All.: De Angelis

Livorno Rugby:

Baraona Prat; Stiaffini, Zannoni (12’ st Taratufolo), Pirruccio; Piram; Rolla (1’ st Chiesa), Rossi; De Biaggio; Freschi E., Bitossi (15’ st Freschi L.); Chiti, Gragnani (cap); Boggero (31’ st Quarta), Giusti (1’ st Echazu Molina), Andreotti (1’ st Ficarra). All.: Squarcini

Arbitro.: Matteo Locatelli (Bergamo).

Note: calciatori: Daniel Donato (S.S. Lazio Rugby 1927) 9/12, Chiesa (Livorno Rugby) 1/1. Cartellini: Al 28’ giallo a Cannata (S.S. Lazio Rugby 1927). Spettatori presenti circa 100. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 5 ; Livorno Rugby 0. Man of the Match: Daniel Donato (S.S. Lazio Rugby 1927).

Il quadro dell’11° giornata – ultima di andata – di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica):

Paganica – Primavera Roma 18-13 (4-1); Lazio – Unicusano Livorno 78-7 (5-0); Capitolina – Villa Pamphili Roma 33-14 (5-0); Civitavecchia – Roma Olimpic 18-16 (4-1); Avezzano – Cavalieri Prato/Sesto 19-24 (1-5); UR Firenze – Napoli/Afragola 25-19 (4-1).

La classifica al termine del girone d’andata:

Lazio 54 p.; Cavalieri 49; Capitolina 37; Avezzano 36; Unicusano Livorno 33; Olimpic Roma 31; Civitavecchia 27; Villa Pamphili Roma e UR Firenze 21; Napoli/Afragola 12; Paganica 11; Primavera 7. Domenica prossima l’Unicusano Livorno Rugby tornerà a Roma per render visita (ore 15:00) alla Capitolina.