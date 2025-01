Home

10 Gennaio 2025

Livorno 10 gennaio 2025 – L’Azzurra Arianna De Masi in amaranto, altro colpo dell’Atletica Libertas

Dopo gli olimpionici Accame, Diaz e Pettorossi la squadra amaranto si arricchisce di una nuova forte atleta partecipante anch’essa alle olimpiadi di Parigi.

Giunge a Livorno Arianna De Masi velocità milanese la cui definitiva consacrazione è avvenuta nella stagione 2024. Già ai campionati italiani indoor si era messa in evidenza con un brillante 7”38 sui 60 ma a Firenze nel mese di aprile al Sprint Festival è riuscita ad incantare tutti andando a vincere i 100 metri con il suo nuovo primato di 11”30. Convocata in azzurro nel mese di maggio per i Campionati Mondiali di staffette a Nassau è riuscita a conquistarsi l’ingresso da titolare nella formazione della 4 x100 nella finale dove l’ Italia si è conquistata la partecipazione agli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, dove Arianna ha partecipato da titolare in entrambi gli appuntamenti con risultati cronometrici veramente importanti. Ai campionati italiani assoluti secondo posto con 11”28 dietro alla sola azzurra Zaynab Dosso.

Per lei, seguita dal coach Alessandro Simonelli, un 2024 incantevole con i nuovi primati sui 100 con 11”26 e sui 200 con 23”27 risultati che gli anno permesso di essere divenuta un’atleta di altissimo livello. Ora con Lucrezia Conti, Michela Barotti, Gaia Batti e le altre velociste amaranto sarà un gruppo di altissimo livello pronte a fare innamorare i tanti sportivi livornesi che potranno seguire le gesti di queste fantastiche atlete.