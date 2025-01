Home

Le “Arance della Ricerca” in piazza Grande, testimonial Mauro Martelli. Presenti anche MisterGreen ed i ragazzi di Sportlandia e San Simone

23 Gennaio 2025

LIVORNO, 22 gennaio 2025

Autolinee Toscane informa che grazie al Circolo Ricreativo Aziendale e ai suoi volontari, anche a Livorno sarà possibile dare il proprio contributo alla ricerca scientifica promossa da Fondazione AIRC; l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con l’acquisto delle “arance della salute”.

L’appuntamento è fissato per Sabato 25 gennaio 2025 in piazza Grande e in piazza Cavour a Livorno, a partire dalle ore 9 , dove i volontari distribuiranno le salutari arance rosse per sostenere AIRC. Si ricorda che Autolinee Toscane fornirà la propria collaborazione mettendo a disposizione gratuita un pulmino e un autista dedicato per trasportare il materiale nelle due piazze dove si svolge l’iniziativa.

Sarà possibile acquistare le reticelle di arance rosse coltivate in Italia con un contributo di 13 euro, miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro).

Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina.

Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione dedicata alle azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche alcune speciali ricette a base di arance firmate da Davide Campagna e Chiara Maci.

Testimonial dell’iniziativa a Livorno Mauro Martelli (pluriprimatista mondiale di canottaggio indoor e Cavaliere della Repubblica). In piazza grande come tutti gli anni i ragazzi di Sportandia, del Centro San Simone Amici di tutti, saranno coinvolti per sensibilizzare insieme a Mauro l’importanza della prevenzione e dell’alimentazione.

Quest’anno sarà presente anche Mister Green, in questa occasione farà testare ai nostri ragazzi l’aspiratore per le cicche di sigarette

