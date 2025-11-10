Le assenze condannano la PL femminile al ko sul campo di Lucca
Livorno 10 novembre 2025 Le assenze condannano la PL femminile al ko sul campo di Lucca
Sconfitta esterna per la PL (Serie B femminile), che cade al Pala Tagliate al cospetto de la Green Lucca Le Mura Spring con il punteggio di 59-46.
Una gara intensa, nella quale le ragazze di coach Luca Castiglione partono con il piede giusto ma non riescono a mantenere ritmo per tutti i quaranta minuti, anche e soprattutto a causa delle molteplici assenze.
L’avvio è tutto di marca piellina: le biancoblù giocano con aggressività e precisione, chiudendo il primo quarto avanti di quattro lunghezze (12-16).
Nel secondo periodo, tuttavia, Lucca reagisce con decisione, alzando l’intensità difensiva e trovando buone soluzioni in attacco (30-23 a metà partita).
Alla ripresa, le padrone di casa continuano a gestire il vantaggio, mantenendo sempre un margine dI sicurezza e chiudendo il terzo quarto sul 43-34. Nell’ultima frazione la Pielle tenta il tutto per tutto per riavvicinarsi, ma Lucca non si lascia sorprendere e allunga definitivamente, fissando il punteggio finale sul 59-46.
Green Lucca Le Mura Spring – Verodol CBD Pielle Livorno: 59-46
VERODOL CBD: Collodi 15, Benedetti 13, Donadio 8, Menchetti 7, Selmi 2, Caverni 1, Bullentini, Castiglione M., Castiglione V. All. Castiglione.
Arbitri: Giachi e Carboni
Parziali: 12-16, 18-7,13-11, 16-12