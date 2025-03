Home

Sport

Basket

Le assenze penalizzano la Pielle femminile, le “Triglie” cadono a Perugia

Basket

3 Marzo 2025

Le assenze penalizzano la Pielle femminile, le “Triglie” cadono a Perugia

Livorno 3 marzo 2025 Le assenze penalizzano la Pielle femminile, le “Triglie” cadono a Perugia

Una straordinaria TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, falcidiata dalle assenze, accarezza l’impresa di espugnare il campo della capolista Perugia (Serie B Femminile).

Con Cecchi, Zorzi e Nottolini out, coach Luca Castiglione è costretto a spremere il roster a propria disposizione, trovando energia e punti dal trio composto da Collodi (24 punti, compresa la tripla che è valsa supplementare), Marta Castiglione e Cecconi. Il primo quarto scorre via in sostanziale equilibrio (22-17), in attesa che Perugia tocchi le 10 lunghezze di vantaggio alla pausa lunga (39-29).

Nella ripresa, la Pielle rimane aggrappata alla partita per mezzo di fiducia e collaborazione offensiva, fino a recuperare oltre punti di margine ed impattare sul 70 pari allo scadere del quarto periodo. All’overtime Perugia ne ha semplicemente di più in termini di energia.

“Stavolta il bicchiere non è a metà, stavolta il bicchiere è all’orlo – ha commentato coach Luca Castiglione – nello sport conta vincere, non sono nessuno per fare cambiare questa regola o percezione generale. Quindi, come la scorsa settimana sono stato duro e critico verso le mie ragazze, deluso da una remissività che non gli appartiene, oggi ci tengo a far saper loro che sabato sera hanno comunuqe vinto dimostrando, ancor prima delle doti tecniche, qualità morali quali unione, resilienza, determinazione, indomabilità… che sono la giusta fotografia del gruppo che sono”.



Sisas Pall. Perugia-Toscana Legno Pielle Livorno: 76-70 d.1t.s.

TOSCANA LENO: Castiglione M. 20, Menchetti 3, Donadio 5, Castiglione V. 6, Benedetti, Caverni, Collodi 24, Cecconi 12. All. Castiglione L.

Arbitri: Pompei e Corsaro

Parziali: 22-17, 39-29, 57-48, 70-70, 76-70