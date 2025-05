Home

Livorno 10 maggio 2025 “Le Bimbe Riusano” donano a Ostetricia bavini e pochette realizzati artigianalmente

Circa 30 esemplari di bavini e pochette realizzati artigianalmente dal gruppo “Le Bimbe Riusano” sono stati donati in vista della Festa della Mamma alle partorienti presenti nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Livorno.

“Le Bimbe Riusano” sono un gruppo no profit di volontarie livornesi che utilizza materiali di recupero per realizzare progetti di sostegno sociale. Le loro iniziative uniscono creatività e solidarietà, salvaguardando l’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali che altrimenti andrebbero al macero.

“Le attenzioni riservata al nostro reparto dalle associazioni locali – ammette Sergio Abate, direttore Ostetricia e Ginecologia Livorno – ci gratificano sempre, ma ancora di più quando vengono da un gruppo donne che produce oggetti per altre donne. Si tratta di un gesto semplice, ma carico di significato che ha portato un sorriso alle mamme in un momento speciale della loro vita. Ringraziamo di cuore il gruppo “Le Bimbe Riusano” per la loro sensibilità e per il valore umano che riescono a trasmettere attraverso ogni loro creazione”.

Chiunque fosse interessato a partecipare ai progetti oppure a donare materiali può contattare il gruppo “Le Bimbe Riusano” direttamente attraverso i loro canali social.