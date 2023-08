Home

Le case Erp di via Stenone hanno il loro spazio verde, inaugurato l’anfiteatro

3 Agosto 2023

Livorno, 3 agosto 2023 – Le case Erp di via Stenone hanno il loro spazio verde, inaugurato l’anfiteatro

Inaugurato questa mattina lo spazio antistante l’edificio circolare in via Stenone nel quartiere di Shangai, il cosiddetto anfiteatro; trasformato dal Comune in spazio verde a disposizione dei cittadini, dei bambini e degli studenti.

Di fatto è stato eseguito l’intervento all’interno dello spazio verde davanti all’edificio semicircolare oltre che sul marciapiede opposto.

L’intento è stato quello di creare una sorta di area attrezzata che potesse essere anche utilizzata sia dal quartiere che dalla scuola antistanti.

Da qui l’ampliamento in direzione della scuola, anche per ridurre la velocità veicolare.

Lo stesso anfiteatro ed alcuni elementi didattici e di svago richiamano i materiali e le geometrie esistenti.

Elementi di particolarità sono alcune scritte sulla pavimentazione, un orologio solare, alcune sfere di gomma che ricordano i pianeti ed una piccola parete da arrampicata (junior).

Gran parte della pavimentazione, che ripropone il fascino delle pavimentazioni tipiche in cotto è drenante, ciò consente di migliorare la permeabilità del suolo.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle alberature, che in parte sono in continuità con le esistenti ed in parte introducono una buona nota di colore.

Per il momento non è stato realizzato il vialetto laterale che collega l’area con via Bixio.

Il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaco Libera Camici, il dirigente Roberto Pandolfi e gli architetti progettisti del Comune di Livorno; Matilde Bambini e Fabrizio Mori, il direttore di Casalp Andrea Fiorenzani, la direttrice della scuola Campana Cecilia Semplici e la consigliera comunale Cristina Lucetti; hanno illustrato la realizzazione del parco pubblico che sarà a disposizione della collettività e della scuola che si trova di fronte.

L’organizzazione dello spazio, di proprietà del Comune di Livorno, integra la necessità di fornire aree verdi alle strutture residenziali e scolastiche.

Con la realizzazione di questo progetto si è voluto ricongiungere il quartiere di Shangai con la città, realizzando un luogo adatto ad ospitare attività, sia del quartiere e della scuola, ma anche della città tutta.

“Mi ritengo soddisfatto di questo lavoro che riqualifica l’area e il quartiere stesso.

Nel 2019 via Stenone è stata la prima strada che ho percorso durante la campagna elettorale.

Da una parte c’era un cantiere abbandonato, dall’altra parte una giungla vera e propria con rifiuti e tanto altro. In questi anni siamo riusciti a riqualificare il quartiere, molte cose ancora devono essere fatte, ma siamo ad un buon punto e l’inaugurazione di oggi ne è la dimostrazione.

Ringrazio per questo gli uffici tecnici che hanno progettato l’area e la ditta che l’ha realizzata.

Questa piazza restaurata si lega alla scuola e alle attività che gli studenti vi potranno svolgere ed è stata pensata con l’obiettivo di farla diventare un anfiteatro per spettacoli e intrattenimento.

Un altro piccolo tassello che si aggiunge al grande lavoro fatto in questi anni per il quartiere di Shangai”.

Visibilmente soddisfatta la Vicesindaco che ha ricordato l’importanza dell’anfiteatro completamente rimesso a nuovo che può essere di supporto alle attività scolastiche.

Presenti anche il vicepresidente del Consiglio di Zona e alcuni cittadini.

