19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023 – Le chiedono informazioni poi all’anziana sparisce il portafogli

Due ladri approfittano della distrazione di una donna anziana e le sottraggono il portafogli

Una donna anziana è stata vittima di un furto in viale della Libertà, nella giornata di ieri. L’anziana si stava avvicinando al portone di casa sua quando è stata fermata da due uomini che le hanno chiesto delle informazioni. Mentre parlava con loro, uno dei due le ha sfilato il portafogli dalla borsa senza che se ne accorgesse.

I due ladri si sono poi dileguati, lasciando la donna ignara di quanto accaduto. Solo quando ha cercato le chiavi per entrare in casa, la donna si è resa conto che il portafogli non c’era più. Ha capito subito che era stata derubata da quei due giovani con cui aveva conversato poco prima e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Due volanti della polizia sono arrivate sul posto e hanno trovato la donna sotto shock. Gli agenti l’hanno rassicurata e hanno raccolto la sua denuncia, mentre altri due colleghi hanno perlustrato la zona alla ricerca del portafogli, sperando di trovarlo tra le piante lungo il marciapiede del viale della Libertà

