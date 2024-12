Home

Cronaca

Cronaca

9 Dicembre 2024

Livorno 9 dicembre 2024 Le Cicale Operose si sciolgono dopo otto anni di cultura e comunità

Dopo otto anni di attività intensa e appassionata, l’associazione culturale Le Cicale Operose APS ha annunciato la sua chiusura. La decisione, approvata durante un’assemblea straordinaria, è stata presa a seguito di un’attenta analisi che ha portato il consiglio direttivo a constatare l’impossibilità di proseguire le attività.

Un percorso straordinario

Fondata nel 2016 da Federico Tortora e Maristella Diotaiuti, Le Cicale Operose ha ospitato e ideato oltre 800 eventi, diventando un punto di riferimento per la cultura a Livorno. La loro offerta spaziava da incontri letterari a eventi artistici, sempre con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e il dialogo.

Maristella Diotaiuti, proprietaria del marchio e del logo dell’associazione, ha espresso l’auspicio che l’attività culturale possa continuare, magari in nuove forme e utilizzando lo storico locale di Corso Amedeo.

Un’eredità di comunità e cultura

Tra i risultati più significativi, il coinvolgimento di quasi 500 soci nel 2023, che hanno sostenuto economicamente e moralmente l’associazione, permettendo di affrontare le spese di gestione. Il consiglio direttivo, composto da figure come Elisabetta Stellato (vicepresidente), Alioscia Fedi (segretario) e altri, ha lavorato in sinergia per portare avanti il progetto.

Eventi finali e progetti futuri

La chiusura non segna la fine delle iniziative; tra gli ultimi appuntamenti spiccano gli eventi del 14, 15 e 21 dicembre, con ospiti come Silvia Rosa, Irina Turcanu e Maria Laura Valente. Inoltre, Maristella Diotaiuti curerà il tour per la presentazione del nuovo volume dedicato a Beatrice Hastings, proseguendo l’impegno culturale in un contesto diverso.

Con gratitudine e un pizzico di malinconia, Federico Tortora e Maristella Diotaiuti salutano soci e collaboratori, lasciando una traccia indelebile nella vita culturale della città.

All’interno del post l’elenco di tutte le attività del Caffè Letterario Le Cicale Operose di Mariastella Diotiaiuti e federico Tortora dal 2016 al 2022