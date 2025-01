Le ciclabili tolgono i posti per le auto, la protesta di Aci

Livorno 17 gennaio 2025 Le ciclabili tolgono i posti per le auto senza alternative, la protesta di Aci

È di due giorni fa la notizia di un nuovo cantiere per la realizzazione della pista ciclabile, un nuovo tratto di 1 km e mezzo, da via Pendola e sul Viale Amerigo Vespucci fino all’intersezione con via dell’Elba, che vedrà il proseguimento della realizzazione della ‘pista’ Tirrenica.

Come ormai noto per la realizzazione di tale pista ciclabile sono stati sacrificati decine di posti auto lato mare.

Stalli che non solo erano utili per i residenti ma anche per tutte quelle persone che d’estate vogliono recarsi con tranquillità al mare, qualche turista non può che far bene all’economia cittadina ma evidentemente non piace.

Una sparizione quella degli stalli che fa riflettere, soprattutto per il fatto che al momento c’è solo l’idea di recuperare qualche posto auto in qualche via interna, che di fatto non risolverebbe un problema importante, aspettiamo comunque di vedere la progettualità e la fattibilità.

Tra l’altro ACI Livorno si chiede come sia possibile chiedere, a chi per esempio parcheggiava nei pressi di Villa Pendola, di andare a cercare un posto molto più lontano, ammesso poi che lo trovi…pensiamo a chi non è più giovane, magari con la spesa da portare a casa, dovrà cambierà abitazione!?

La progettualità è fondamentale, prima si trovano le soluzioni idonee a non creare disagio e poi eventualmente si realizzano. A breve la pista ciclabile arriverà anche sul Romito, attendiamo il progetto per vedere se anche questo sarà contro ogni forma di turismo come nel resto della pista già presente.

Il nostro ente si è sempre messo in prima linea per suggerire e proporre valide soluzioni, ma a quanto pare non sono mai state condivise. Le Piste ciclabili, fonte anche di turismo, non le vediamo da altre parti in mezzo al traffico e in sacrificio di chi ha avuto la “ sfortuna ” di abitare in zona o di voler usufruire del nostro lungomare.