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Le Collodi rappresentano Livorno al contest nazionale sulle energie rinnovabili. Vota il video

Cronaca

6 Maggio 2026

Le Collodi rappresentano Livorno al contest nazionale sulle energie rinnovabili. Vota il video

Livorno 6 maggio 2026 Le Collodi rappresentano Livorno al contest nazionale sulle energie rinnovabili. Vota il video

Anche gli studenti della Scuola Primaria C. Collodi dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards – XII edizione, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule italiane il tema delle energie rinnovabili, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con l’aiuto di docenti e ambasciatori ANTER.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle energie rinnovabili e di stili di vita sostenibili.

Fino al 14 maggio, tutti possono votare il video della scuola della nostra città tramite il seguente link:

https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/istituto-comprensivo-e-de-amicis-scuola-primaria-c-collodi-livorno-livorno-2

I primi 10 classificati riceveranno un premio fino a 3.000 € da destinare all’ acquisto di materiale scolastico

Inoltre, una giuria incaricata da ANTER assegnerà 3 premi della critica dal valore di 1.500 €

I vincitori saranno proclamati a fine maggio e a giugno a Roma si terrà la cerimonia di premiazione istituzionale.