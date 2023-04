Home

Le condoglianze del Presidente della Stella Maris Maffei per la scomparsa del grande amico Fremura

8 Aprile 2023

Le condoglianze del Presidente della Stella Maris Maffei per la scomparsa del grande amico Fremura

Livorno 8 aprile 2023 – I pensieri del Presidente della Fondazione Stella Maris, in ricordo del grande amico di Alberto Fremura

“Ciao grande Alberto, in questi anni ho ricordato spesso l’incontro avvenuto con te in quella Torre di Calafuria da cui scrutavi quell’orizzonte in cui il mare si sposa con il cielo.

Mi dicesti che in quella torre stavi bene a lavorare perché c’era un grande movimento ispirativo. Ero saluto sino in cima dopo che con una fune da lassù mi avevi calato un cestino con dentro la chiave del portoncino medievale. Fui accolto da un dito tagliato con unghiolo rosso infilato in un tavolo da falegname.

Mi dicesti che l’avevi tagliato a Satana durante uno scontro notturno la notte del 24 dicembre 1989. L’avevi messo in fuga quel diavoletto dispettoso che non voleva che tu facessi del bene.

Salendo le scale cigolanti in legno trovai cavalieri della tavola rotonda e bellissimi quadri e tutte quelle cose belle e speciali che si trovano negli studi degli artisti. Poi scatole con matite piccolissime perché consumate in anni e anni di disegni e contenitori in vetro con mozziconi dei tanti sigari fumati. Per me fu onore venire a trovarti.

Siamo stati insieme a parlare un paio di ore ed il ricordo è indelebile. C’era anche Maria Grazia la storica segretaria dei presidenti di Stella Maris, tua grandissima fan.

Sapevi ben indagare il mistero di questa vita, lo facevi con grande acutezza ed ironia, con le tue vignette, con i tuoi disegni dal tratto affilato come un fioretto.

Ci hai disegnato e donato la bellissima cover del cd /dvd del nostro brano “ Stella Maris sei questa lacrima che brilla ” di Beppe Dati, e ci hai regalato un meraviglioso dipinto con dei dolci gattini su un’amaca che ogni giorno accarezzano i cuori dei nostri piccoli ospiti.



Il tuo buon cuore ha sempre fatto la differenza nella creatività e nell’ispirazione . Grande maestro.

Gli artisti non muoiono mai e come tutti gli esseri umani “ rinascono al cielo “ con grande entusiasmo. Così voglio pensare e continuare a sentire. Per questo giungano a te le nostre preghiere ed il nostro sincero urlo scherzoso e gioioso: Alberto ti vogliamo bene.

Un abbraccio affettuoso alle due figlie e ai suoi familiari con le più sentite condoglianze”.

GIULIANO MAFFEI

