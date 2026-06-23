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Cronaca

Le condoglianze dell’Amministrazione Comunale per la prematura scomparsa di una funzionaria comunale

Cronaca

23 Giugno 2026

Le condoglianze dell’Amministrazione Comunale per la prematura scomparsa di una funzionaria comunale

Livorno, 23 giugno 2026 Le condoglianze dell’Amministrazione Comunale per la prematura scomparsa di una funzionaria comunale

L’Amministrazione Comunale di Livorno partecipa con profonda commozione al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Daniela Ancillotti. Daniela è stata una figura stimata e un punto di riferimento importante per il nostro Ente, ricoprendo negli ultimi anni un ruolo di responsabilità nel Settore Istruzione. Più dei titoli e dei ruoli professionali, ciò che i colleghi e la città porteranno nel cuore è il modo in cui ha svolto la sua attività ogni giorno. La ricordiamo per le grandi doti umane che metteva nel proprio lavoro, a partire da un impegno sincero e dalla capacità di affrontare ogni sfida con competenza e disponibilità. Daniela ha vissuto il suo ruolo con una dedizione generosa, intendendolo sempre come un servizio alla comunità, e ha dimostrato una cura attenta e una sensibilità speciale verso il mondo della scuola e dei bambini. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra struttura comunale. Alla famiglia vanno l’abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze da parte del sindaco Luca Salvetti, della Giunta, della dirigente del Settore Istruzione e di tutti i dipendenti del Comune di Livorno.