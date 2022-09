Home

Eventi

Le cornamuse scozzesi suonano alla Terrazza, sabato 17 settembre il gran concerto

Eventi

16 Settembre 2022

Le cornamuse scozzesi suonano alla Terrazza, sabato 17 settembre il gran concerto

Livorno 16 settembre 2022

Sabato 17 settembre alle ore 19, durante il Cacciucco Pride, le cornamuse e tamburi scozzesi dell’Associazione Piper e Drummer italiani APS si esibiranno in un suggestivo concerto presso la Terrazza Mascagni.

“Siamo molto entusiasti della possibilità dataci dal Comune e dalla Pro Loco di Livorno di poterci esibire durante questa importante iniziativa” racconta il presidente dell’associazione Raffaele De Paola

“Il nostro raduno, che festeggia proprio quest’anno la sua 20ª edizione, porta sul territorio musicisti provenienti da tutta Italia, dalla Scozia e da molti altri paesi per approfondire lo studio e l’esecuzione della cornamusa scozzese”.

Infatti, insieme a musicisti italiani, in questa occasione si esibiranno anche i pluripremiati Roddy MacLeod, ex presidente del National Piping Centre di Glasgow e Gus Sicard, pluripremiato percussionista bretone.

Continua il presidente: “Ed è perciò un’incredibile possibilità poterci esibire per i cittadini e i turisti presenti in quei giorni in città, e allo stesso tempo far scoprire ai nostri musicisti la bellezza e l’accoglienza di Livorno”.

Il concerto sarà gratuito e ad ingresso libero, un’occasione unica per vivere un pezzo di Scozia grazie al lavoro e alla passione dell’Associazione Piper e Drummer Italiani APS.