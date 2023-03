Home

Le elezioni si avvicinano, sei pronto per votare il tuo rappresentante ai Consigli di Zona? Tutti i nomi dei candidati

22 Marzo 2023

Le elezioni si avvicinano, sei pronto per votare il tuo rappresentante ai Consigli di Zona? Tutti i nomi dei candidati

Livorno, 22 marzo 2023 – Sei pronto per votare il tuo rappresentante ai Consigli di Zona?

Le elezioni si avvicinano!

Come si vota

Si potrà votare ON LINE dal proprio computer o da qualsiasi altra postazione privata registrandosi e accedendo con carta d’identità elettronica o SPID o CNS

Saranno allestite anche delle postazioni, presso sedi fisiche messe a disposizione dal Comune di Livorno, dove saranno messi a disposizione delle postazioni per esprimere il voto elettronico con l’assistenza di personale specializzato, presentando documento di identità valido.

Postazioni per il voto assistito

Scali Finocchietti, 4

Sala Simonini

• Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00

• Martedì 28/3 ore 15.00 – 18.00

• Mercoledì 29/3 ore 9.00 – 13.00

• Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00

• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Uffici Area Sud

Via Settembrini, 33

• Lunedì 27/3 ore 15.00 – 18.00

• Mercoledì 29/3 ore 15.00 – 18.00

• Venerdì 31/3 ore 9.00 – 13.00

• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Shangay • Sede Polizia Municipale

Via Paretti, 8

• Martedì 28/3 ore 9.00 – 13.00

• Giovedì 30/3 ore 9 – 13.00

• Venerdì 31/3 ore 15.00 – 18.00

• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Quercianella • Casa per ferie San Giuseppe

Via Mario Puccini, 68

Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00

Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00

Sabato 1 /4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

POSSONO VOTARE

i cittadini italiani residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni

gli stranieri comunitari residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni

gli stranieri non comunitari residenti in Italia da almeno 5 anni che abbiano compiuto i 16 anni

ATTENZIONE:

gli stranieri non comunitari residenti in Italia da più di 5 anni ma residenti a Livorno da meno di 5 anni, devono autocertificare la residenza negli altri comuni compilando il modulo on line (istruzioni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona) e inviandolo a partecipazionedecentrata@comune.livorno.it.

Si raccomanda la compilazione prima del 12 marzo per consentire il controllo dei dati autocertificati.

Info: www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona

0586.820.652 • partecipazionedecentrata@comune.livorno.i

