29 Novembre 2025

Le Frecce tornano a Cecina, Tenerini (FI): risultato storico grazie al lavoro al MIT e al sottosegretario Ferrante

Cecina (Livorno) 29 novembre 2025

“È una giornata splendida per Cecina e per tutto il territorio: le due Frecce Bianche soppresse dal 25 agosto verranno ripristinate nella nuova modalità Freccia Rossa, garantendo di nuovo le due fermate su Cecina. È un risultato enorme, limpido, conquistato con tenacia e con un lavoro di squadra che ha dimostrato quanto, quando le istituzioni fanno sul serio, le soluzioni arrivano.”

Lo annuncia la deputata Chiara Tenerini (Forza Italia), visibilmente soddisfatta:

“Dal primo minuto abbiamo chiesto e ottenuto l’apertura di un tavolo di confronto al MIT, un tavolo che non esisteva e che abbiamo fortemente voluto. Voglio ringraziare con convinzione Ferrovie dello Stato e Trenitalia per la disponibilità, l’ascolto e la serietà con cui hanno affrontato le criticità.

E un ringraziamento speciale al sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, per il sostegno decisivo in questo percorso.”

Tenerini sottolinea che il risultato è frutto di “tre incontri serrati, nei quali abbiamo portato tutte le istanze del territorio, dai pendolari alle imprese, fino agli enti locali. Tre incontri che hanno portato a ciò che chiedevamo: le due fermate a Cecina tornano, oggi nella forma più moderna e performante del Freccia Rossa. E tornano perché abbiamo insistito, argomentato e dimostrato che la soppressione era un danno reale per l’intera costa.”

“Questo successo – prosegue – è anche figlio delle sollecitazioni arrivate dai sindaci del territorio e dal prefetto di Livorno, Dionisi, che hanno contribuito a far emergere con forza quanto fosse grave la perdita di un servizio strategico come questo.”

Ma la partita non è chiusa:

“Il lavoro continua. La nostra interlocuzione con FS non si ferma qui. C’è ancora da fare per razionalizzare la mobilità su ferro e garantire al nostro territorio una rete efficiente, moderna e rispettosa delle esigenze di chi ci vive e ci lavora.”

“Oggi festeggiamo una vittoria importante. Domani torniamo al tavolo per ottenerne altre.”Onorevole Chiara TeneriniSegretario Provinciale Forza Italia Livorno