Home

Sport

Rugby

Le gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel weekend del 4-5 febbraio

Rugby

3 Febbraio 2023

Le gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel weekend del 4-5 febbraio

Livorno 3 febbraio 2023 – Le gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel weekend del 4-5 febbraio

Scatta nel fine settimana il ‘Torneo delle Sei Nazioni 2023’ e si fermano i campionati di rugby di serie A e di serie B.

In omaggio in particolare a Italia – Francia in agenda domenica all’Olimpico di Roma, sono ferme quasi tutte le rappresentative livornessi.

Sui campi ardenzini ‘Montano’ di via dei Pensieri e ‘Maneo’ di via Settembrini e sul terreno ‘Priami’ di via Marx, a Stagno, il programma domenicale è ridotto all’osso.

Gli under 19 dell’Unicusano Livorno Rugby, alle 12:30, sul sintetico del ‘Maneo’, ospitano i pari età dei Cavalieri Prato/Sesto.

La gara, valida per la 1° di ritorno del campionato èlite di categoria, mette di fronte le due maggiori realtà toscane under 19.

Gli under 15 dell’Unicusano Livorno Rugby, alle 12:00, sul prato del ‘Montano’ – lo ‘stadio’ della palla ovale cittadina -, nel quadro della 12° giornata del campionato regionale (fase consolidamento) riceve la visita dei Mascalzoni del Canale 1, la realtà sinergica che riunisce sotto un’unica bandiera Piombino, Elba e Cecina.

Simpatico raggruppamento riservato agli under 7 alle 10:00 di domenica all’interno dello splendido plesso ‘Priami’ di Stagno, il quartier generale della LundaX Lions Amaranto.

L’evento vede al via ben tre squadre LundaX Lions Amaranto ed altre sei formazioni, provenienti da vari angoli della Toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin