Home

Sport

Rugby

Le gare di rugby nel fine settimana 4 e 5 marzo a Livorno e Stagno

Rugby

2 Marzo 2023

Le gare di rugby nel fine settimana 4 e 5 marzo a Livorno e Stagno

Livorno 2 marzo 2023

Giocano in casa, domenica 5 marzo alle 14:30, entrambe le squadre seniores labroniche.

L’Unicusano Livorno Rugby, attualmente settima nella classifica di serie A, girone 3, ospiterà sul ‘Montano’ di via dei Pensieri il Pesaro, la quarta forza del torneo, mentre la LundaX Lions Amaranto, che occupa l’ottava piazza – in coabitazione con Formigine e CUS Siena – della serie B, girone 2, riceverà la visita, sul ‘Priami’ di via Marx, a Stagno, del Bologna, quarto in graduatoria. In ottica salvezza, la situazione di Unicusano e LundaX è invidiabile.

Nel fine settimana, giocheranno in casa anche gli under 15 dell’Unicusano Livorno Rugby (sabato alle 16:00 al ‘Maneo’ di via Settembrini contro il Vasari Arezzo ‘2’), gli under 11 della LundaX Lions Amaranto (domenica alle 10:30 al ‘Priami’, dove è in programma un raggruppamento con in tutto nove squadre della categoria) e gli under 11 dell’Unicusano Livorno Rugby (domenica alle 12:00 al ‘Maneo’, dove è in programma un raggruppamento con in tutto undici squadre della categoria).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin