Le idee dei giovani livornesi prendono forma con il progetto Neet – Sinergie

3 Dicembre 2021

Livorno 3 dicembre 2021

Nella mattina di martedì 1 dicembre si è tenuta presso il Cisternino di città la presentazione delle idee progettuali elaborate dai giovani del progetto Neet – Sinergie coordinato su Livorno dal Cred in collaborazione con Provincia Livorno Sviluppo. Il progetto, finanziato dall’Anci e costruito in gemellaggio con il Comune di Genova, ha messo attorno al tavolo circa 30 ragazzi e ragazze livornesi che, dopo un lungo percorso di formazione orientamento sono arrivati alla fase “ideativa” pronti a mettere in pratica quanto appreso e costruire iniziative per la città.

Nell’ultimo mese I giovani, con il supporto degli esperti di Linc – lavorare insieme nella comunità, organizzazione attiva nell’animazione di comunità e nella progettazione sociale ed europea, e Arci Livorno, hanno costituito dei gruppi di lavoro ed individuato delle aree di intervento su cui costruire i loro progetti: Ambiente e territorio, Cittadinanza e partecipazione, Cultura e aggregazione.

”L’ufficio si è confrontato con i gruppi di lavoro dei giovani” dichiarano Sonia Manetti e Alessandra Guerrini del settore politiche giovanili e politiche di genere – ufficio CRED CIAF

“che hanno proposto tutte idee interessanti e stimolanti. Ora, ascoltate le proposte progettuali, procederemo con il coinvolgimento dei settori/uffici comunali competenti sulle tematiche emerse per verificare la fattibiltà dei progetti e consentire ai ragazzi di proseguire con la loro costruzione”

Le idee progettuali, la cui realizzazione partirà a gennaio 2022, sono state presentate al partenariato delle due città gemellate e gli esponenti della rete di partenariato hanno potuto fare domande e fornire suggerimenti ai gruppi di progetto. Ora non resta che cominciare a costruire!

