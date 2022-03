Home

Le immagini della concessionaria moto distrutta da un'autocisterna

16 Marzo 2022

16 Marzo 2022

Le immagini della concessionaria moto distrutta da un’autocisterna

Livorno 16 marzo 2022 –

Le spaventose immagini della devastazione della concessionaria Balzarrini (moto e scooter Honda) dopo essere stata colpita da un camion cisterna che si è ribaltato in via Leonardo Da Vinci intorno alle 14.30 di ieri.

L’autocisterna per motivi da chiarire, terminata la curva ha perso il controllo finendo per schiantarsi sulla concessionaria.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e il contenuto della cisterna che si è riversato all’interno dei locali della concessionaria ed in strada era mosto e non carburante.

