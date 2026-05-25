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Cronaca

“Le malattie infettive emergenti e riemergenti” a Livorno il convegno organizzato da Sani

Cronaca

25 Maggio 2026

“Le malattie infettive emergenti e riemergenti” a Livorno il convegno organizzato da Sani

Livorno 25 maggio 2026 “Le malattie infettive emergenti e riemergenti” a Livorno il convegno organizzato da Sani

Si svolgerà giovedì 28 maggio 2026 presso Palazzo Pancaldi a Livorno il convegno scientifico “Le malattie infettive emergenti e riemergenti”, il tradizionale appuntamento di aggiornamento professionale organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Spartaco Sani, direttore dell’Area delle malattie infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il convegno si propone di offrire un aggiornamento completo e multidisciplinare sui principali scenari infettivologici emergenti e riemergenti, con particolare attenzione ai cambiamenti epidemiologici globali, alla prevenzione e alla diagnosi precoce. In un contesto caratterizzato da una crescente mobilità internazionale e dalla continua evoluzione dei patogeni, l’evento rappresenta un momento di confronto tra specialisti finalizzato a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario.

“Le malattie infettive emergenti e riemergenti – spiega il primario Spartaco Sani – rappresentano una sfida costante per la sanità pubblica contemporanea. Accanto a virus e batteri nuovi o che si modificano nel tempo, assistiamo anche alla ricomparsa di infezioni che pensavamo sotto controllo, come la tubercolosi o alcune malattie a trasmissione sessuale come la sifilide, fenomeni legati a molteplici fattori tra cui cambiamenti sociali, riduzione della percezione del rischio, mobilità internazionale e disuguaglianze di accesso alle cure. In un mondo sempre più interconnesso, la circolazione dei patogeni può essere rapida, ma questo non deve tradursi in allarmismo: episodi che richiamano l’attenzione, come recenti segnalazioni di infezioni virali, vanno letti con rigore scientifico e proporzione, evitando reazioni emotive eccessive e mantenendo saldo il principio della corretta informazione. L’obiettivo di iniziative come questa è proprio quello di fornire strumenti di comprensione e consapevolezza: conoscere i meccanismi di diffusione e le reali dimensioni del rischio significa poterli affrontare in modo efficace. La prevenzione, l’informazione corretta e il dialogo continuo tra comunità scientifica e cittadini restano gli strumenti fondamentali per tutelare la salute collettiva e rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario.”

Questo il dettaglio degli interventi:

14.00 – Infezioni delle vie respiratorie oggi e rischio di nuove pandemie (Dott. Spartaco Sani)

14.45 – Infezioni da virus tropicali: Dengue, Chikungunya, Zika (Dott. Tagliaferri)

15.30 – Infezioni virali del sistema nervoso centrale emergenti (Dott.ssa Morea / Dott. Cesaretti)

16.15 – Malattie a trasmissione sessuale emergenti e riemergenti: sifilide, gonorrea, Monkeypox (Dott.ssa Costarelli)

17.00 – Infezioni da HIV e AIDS oggi: cosa è necessario sapere anche per i non specialisti (Dott.ssa Leoni)

17.45 – Infezioni da zecche (rickettsiosi, malattia di Lyme) e leishmaniosi (Dott.ssa Fabiani)

18.30 – La tubercolosi oggi: questa sconosciuta (Dott. Spartaco Sani)