20 Marzo 2023

“Le mani del PD nelle tasche dei cittadini toscani?” Domani in consiglio regionale un question time di Landi

Livorno 20 marzo 2023

Landi (Portavoce opposizione): “Nuovo corso Pd vuol mettere le mani nelle tasche dei toscani?”

Martedì in Consiglio regionale question time su ipotesi di ritocchi a imposte e contributi a carico dei cittadini

“Parlare di scelte coraggiose per reperire ulteriori risorse, come ha fatto il neosegretario del Partito democratico regionale Emiliano Fossi significa mettere le mani nelle tasche dei toscani? Se sì, in che modo? Superticket sanitario, aumento dell’addizionale Irpef, ritocco al bollo auto, o qualche altra gabella? La Giunta regionale faccia chiarezza”.

Lo scrive il consigliere regionale della Lega e portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale Marco Landi annunciando; un’interrogazione a risposta immediata, al primo punto dell’ordine del giorno della seduta in programma martedì prossimo.

“Nel corso di questa prima metà di legislatura il presidente Giani ha più volte ribadito l’intenzione di non aumentare tasse e contributi a carico dei cittadini, mantenendo l’impegno. Per ora.

Perché le parole del neosegretario Pd, espressione della sinistra ‘tassa e spendi’; sanno tanto di un ritorno a un approccio ideologico di cui non sentiamo la mancanza.

La Lega e il centrodestra si opporranno a ogni tentativo di far pagare ai cittadini il prezzo di scelte sbagliate e decisioni non prese”, conclude Landi.

