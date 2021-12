Home

13 Dicembre 2021

Le Mazzini si presentano! Il 16 e il 18 due open day

Iscrizioni 2022/2023: Le Mazzini si presentano!

Continuano le attività con le quali la Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini” presenta ai futuri alunni e alle loro famiglie la propria offerta didattica!

EVENTO SPECIALE

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 17.30-19.00 presso la sede di via Tozzetti si terrà un evento speciale, nel quale gli alunni della Scuola offriranno un ricco ventaglio di esibizioni artistiche: esecuzioni musicali, letture dal vivo in lingua straniera, proiezioni video…

L’incontro è aperto ad un massimo di 20 futuri alunni, ciascuno accompagnato da un genitore: clicca qui per prenotare

Coloro che non potranno partecipare potranno seguire l’evento attraverso la diretta streaming (a breve troverete qui il link).

Si ricorda che per l’accesso alla struttura scolastica è indispensabile il Green Pass.

APERTURA DEI PLESSI

Il giorno 18 dicembre 2021, in due tranches, dalle ore 10 alle 11 e dalle ore 11 alle 12 è prevista una visita nei singoli plessi (via Tozzetti, Ex Gamerra, Ex Pirelli e Villa Corridi). In ogni tour è previsto un numero massimo di 15 visitatori.

Le prenotazioni saranno attive dal giorno 11 dicembre.

Si ricorda che per l’accesso alla struttura scolastica è indispensabile il Green Pass.

