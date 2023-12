Home

21 Dicembre 2023

Livorno 21 dicembre 2023 – Le migliori sigle dei cartoni animati al porto turistico di Rosignano

Un pomeriggio tutto da cantare e ballare. Sabato 23 dicembre dalle ore 17 alle 19 il borgo commerciale del porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano ospiterà gli Slump, una cartoon cover band composta da 7 ragazzi con una passione in comune, quella per i cartoni animati e la Disney.

Due ore a ingresso libero durante le quali proporranno tantissimi pezzi diversi, dagli anni ’80 ad oggi. Daitan, Lupin, Ufo Robot Goldrake e Kenshiro fino alle canzoni più ballabili per i bambini come Dragon Ball e Pokémon ma anche tante sigle della Disney, dalle classiche come la Sirenetta alle più attuali come “Non si nomina Bruno”. Due ore dedicate alle famiglie durante le quali non mancheranno anche tante canzoni natalizie, da Michael Bublé a Mariah Carey a Robbie Williams. Il tutto in un porto illuminato per le festività, dai proiettori con Babbo Natale con le stelle, pacchi di Natale, fiocchi di neve blu e tanti affascinati giochi di luce all’interno del borgo commerciale, al grande albero di Natale e alle palme illuminate. Un’atmosfera suggestiva con tutti i negozi aperti.

Il 2024, sabato 6 gennaio, si aprirà invece con “La Befana al porto”, un pomeriggio per i più piccoli, sempre ad ingresso gratuito, in compagnia di Badalì Bimbi Asd tra animazione, giochi e divertimento, baby dance, premi e un ospite speciale, per proseguire poi con tantissimi altri eventi invernali, dagli spettacoli di magia ad un raduno di auto storiche in programma a marzo

