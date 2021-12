Home

26 Dicembre 2021

Le nonne colorano il Natale con il loro albero a uncinetto alto 1.70 metri

Castagneto Carducci (Livorno) 26 dicembre 2021

Quando mani capaci incontrano la magia del Natale. Ecco l’Albero di Natale delle Nonne di Castagneto.

E’ interamente realizzato a mano delle abilissime nonne di Castagneto, l’albero alto 2 metri e mezzo, sorretto da una struttura in rete metallica; si compone di più di 1700 quadrati lavorati all’uncinetto intrecciando fili di lana colorata in parte riciclata ed in parte donati da cittadini o attività.

L’albero è esposto per tutte le festività natalizie in Via Vittorio Emanuale proprio sotto lo sguardo attento della statua di Carducci.



Una riproduzione ridotta dell’albero di Natale delle nonne arricchisce le vetrine di tutte le attività commerciali del borgo

