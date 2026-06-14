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“Le Notti delle Meraviglie”: dieci appuntamenti a San Vincenzo a partire dal 30 giugno

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14 Giugno 2026

“Le Notti delle Meraviglie”: dieci appuntamenti a San Vincenzo a partire dal 30 giugno

San Vincenzo 14 giugno 2026 “Le Notti della Meraviglie”: dieci appuntamenti a San Vincenzo a partire dal 30 giugno

Estate magica a San Vincenzo, ecco “Le Notti della Meraviglie”: dieci appuntamenti da stropicciarsi gli occhi a partire dal 30 giugno

Stupore e incanto senza sosta. A San Vincenzo la magia non si esaurisce e dopo lo straordinario successo del Festival che ha portato in una settimana circa 10mila visitatori in paese, con l’applauditissimo finale del Gran Gala, arrivano “Le Notti delle Meraviglie”. Dieci appuntamenti spettacolari, a partire dal 30 giugno ogni martedì alle 21.30 al Giardino della Torre con un artista diverso, coordinati dal direttore artistico Francesco Fontanelli. Tutto a ingresso libero, organizzato dal Comune di San Vincenzo in collaborazione con la Pro Loco.

“Durante la settimana del Festival della Magia abbiamo visto cittadini e turisti davvero entusiasti e coinvolti dagli spettacoli in programma – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -, culminati in un Gran Galà a dir poco strepitoso. Anche per questo abbiamo deciso di rilanciare con una serie di appuntamenti speciali che, dalla fine del mese e per tutta l’estate, ogni martedì proietteranno San Vincenzo in una dimensione a dir poco magica. Ringrazio Francesco Fontanelli per l’impegno profuso nell’organizzare queste serate, che vedranno protagonisti artisti eccellenti e di primissimo piano”.

Il cartellone prenderà il via il 30 giugno con l’esibizione del Mago Lupis, campione italiano di magia, per poi proseguire il 7 luglio all’insegna del fantasy e dell’illusionismo insieme a Tiziano Cellai. Il 14 luglio sarà la volta di Zazza, celebre come “Il Mago del Cubo di Rubik”, seguito il 21 luglio dall’atmosfera evocativa di Francesco Micheloni, definito “Il Poeta della Magia”. Gli appuntamenti di luglio si chiuderanno il giorno 28 con lo spettacolo “Incantarte”, che vedrà protagonisti il Mago Chico e Jenny. La rassegna riprenderà ad agosto, precisamente il giorno 3 con la magia comica di Andrea Mancusi, per poi lasciare spazio il 18 agosto alla stravaganza e alle bizzarrie dei Lucchettino nello spettacolo “La Follia della Magia”. La chiusura, prevista per il 25 agosto, sarà affidata alle spettacolari grandi illusioni del duo Van Denon e Nicole. Tutti gli spettacoli della rassegna principale avranno inizio alle ore 21:30.

A impreziosire queste notti si aggiungono due attesissimi eventi speciali che si terranno nella cornice dell’anfiteatro del porto di piazza Serini, sempre con inizio alle 21:30. Il primo è fissato per il 17 luglio e vedrà sul palco Andrea Paris, reduce dai successi televisivi di Zelig. Il secondo evento speciale si terrà invece il 22 agosto e ospiterà la straordinaria performance del sanvincenzino Francesco Fontanelli, campione mondiale di magia.

“Le Notti della Meraviglie”: dieci appuntamenti a San Vincenzo a partire dal 30 giugno