Le novità 2025 sui bonus edilizi

2 Gennaio 2025

Le novità 2025 sui bonus edilizi

Livorno 2 gennaio 2024

IMPORTANTI NOVITA’ SUI BONUS EDILIZI

La Legge di Bilancio 2025, approvata il 28 dicembre dal Senato,

apporta importanti cambiamenti ai bonus edilizi.

Le modifiche mirano a incentivare gli interventi sulle abitazioni principali, offrendo una detrazione fiscale più elevata rispetto alle seconde case ed agli immobili “non residenziali”.

BONUS RISTRUTTURAZIONE 2025

Per gli interventi sulla prima casa la detrazione rimane al 50%.

Per gli interventi sulle seconde case e sugli immobili “non residenziali”

la detrazione prevista è del 36%.

ECOBONUS 2025

Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle prime case:

detrazione del 50%.

Per gli interventi sulle seconde case e per gli immobili “non residenziali”

la detrazione prevista è del 36%.

SUPERBONUS 2025

Per i condomini, l’aliquota sarà al 65%.

Per beneficiare del Superbonus al 65%, occorre aver presentato

la CILA-S entro il 15.10.2024.