Home

Cronaca

“Le opportunità del FESR per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale”, se ne parla in un convegno mercoledì 7 giugno

Cronaca

6 Giugno 2023

“Le opportunità del FESR per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale”, se ne parla in un convegno mercoledì 7 giugno

Livorno 6 giugno 2023 – “Le opportunità del FESR per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale”, se ne parla in un convegno mercoledì 7 giugno

“Le opportunità del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale” è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 7 giugno dalle ore 9.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234).

L’evento rientra tra le iniziative organizzate dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Regione Toscana, per presentare le nuove opportunità di finanziamento destinate a sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile.

I lavori, che potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Livorno (www.youtube.com/channel/UCHkwlQ7gnCk4UxmTn2s4o0w), si rivolgono, in particolare, al mondo imprenditoriale e alle Amministrazioni Comunali della provincia.

Il saluto dell’Amministrazione sarà portato dall’assessore allo Sviluppo Economico e Fondi Unione Europea del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini che avrà anche il compito di moderare i lavori.

Per partecipare in presenza è necessario prenotarsi inviando una e-mail a: infopoint.livornoeuropa@gmail.com. Le prenotazioni saranno chiuse una volta raggiunta la capienza massima della sala.

Di seguito il programma:

ORE 9.30 | Registrazione partecipanti

ORE 10.00 | Saluti istituzionali e apertura lavori

Gianfranco SIMONCINI | Assessore allo Sviluppo

Economico e Fondi Unione Europea – Comune di

Livorno

Interventi:

Angelita LUCIANI | Dirigente del Settore Autorità

di Gestione del POR FESR – Regione Toscana

Linee strategiche del Programma Regionale FESR

Regione Toscana

Gianluca VANNUCCINI | Direttore della Direzione

Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e

Innovazione – Regione Toscana

I servizi digitali per la PA

Elena PIANEA | Direttrice della Direzione Beni,

Istituzioni, Attività Culturali e Sport – Regione

Toscana

Ecosistema digitale per la cultura e Sostegno alle

imprese culturali

Renata Laura CASELLI | Dirigente del Settore

Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento

Atmosferico

Transizione ecologica: efficientamento energetico,

FER, Economia circolare, infrastrutture verdi

Marco MASI | Dirigente del Settore Tutela Acqua,

Territorio e Costa

Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico,

infrastrutture verdi e tutela della fascia costiera

Gilda RUBERTI | Dirigente del Settore Tutela della

Salute e del Mare

Natura e biodiversità

Riccardo BUFFONI | Dirigente del Settore Trasporto

Pubblico Locale su Ferro e Marittimo – Mobilità

Sostenibile

La mobilità urbana Sostenibile

Aldo IANNIELLO | Direttore della Direzione

Urbanistica

Le Strategie Territoriali per le Aree Urbane

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin