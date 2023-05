Home

Cronaca

”Le opportunità del Fondo Sociale Europeo a sostegno del lavoro e della formazione”, se ne è parlato in un convegno al Museo di Storia Naturale

Cronaca

10 Maggio 2023

”Le opportunità del Fondo Sociale Europeo a sostegno del lavoro e della formazione”, se ne è parlato in un convegno al Museo di Storia Naturale

L’iniziativa si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 10 ottobre

Livorno, 10 maggio 2023 – ”Le opportunità del Fondo Sociale Europeo a sostegno del lavoro e della formazione” è il titolo del convegno che si svolto questa mattina al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo nell’ambito delle iniziativa messe in campo dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Regione Toscana, per presentare le opportunità di finanziamento che offre la nuova stagione dei Fondi Europei 2021-2027.

Questo di Livorno è stato il primo appuntamento toscano nel quale sono stati lanciati i primi bandi del programma regionale del Fondo Sociale Europeo.

I lavori, che hanno registrato la presenza di numerosi dirigenti della Regione, a partire da Elena Calistri Dirigente Settore Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Toscana e le due direttrici Francesca Giovani e Elena Pianea, sono stati aperti e moderati dall’assessore allo Sviluppo economico e Fondi Unione Europea del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini.

“Questa presentazione – ha affermato l’assessore Simoncini – rientra in una serie di incontri che come Amministrazione Comunale abbiamo promosso per far conoscere alle imprese, alle organizzazioni sindacali, ai cittadini, quella enorme messe di possibilità che i fondi di coesione mettono a disposizione del nostro territorio.

Ci sembra necessario farlo perché questi strumenti rappresentano per la nostra regione una leva importante per sostenere lo sviluppo, l’occupazione, la crescita. Si tratta di circa 2 miliardi e 600 milioni di euro che nei prossimi sette anni arriveranno sul nostro territorio regionale.

Come Comune di Livorno cerchiamo di mettere a disposizione attività di supporto e di informazione nei confronti dei cittadini e questo nella consapevolezza che siamo in una fase nella quale i fondi possono rappresentare uno strumento importante per il nostro territorio.

Lo faremo attraverso questi momenti di confronto e informazione generale, lo faremo attraverso momenti di utilizzo del web nei quali cercheremo di far conoscere i singoli bandi, lo faremo attraverso gli strumenti che ci siamo dati come Comune per stare vicino alla nostra realtà, quali l’Infopoint Europa, le Livornine 2030 e l’Eurodesk.

ll prossimo appuntamento già in programma sarà il 7 giugno con la presentazione dei bandi del Fesr, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Un appuntamento di grande importanza in particolare per le imprese”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin