15 Giugno 2022

Le Parigine sono tornate, il Marchio Londi torna a casa e tornerà in tutte le case

Livorno 15 giugno 2022 – Le Parigine tornano sugli scaffali dei supermercati, il Marchio Londi torna a casa e tornerà in tutte le case

“A distanza di due anni riprendiamo le fila della storia che continua ad andare avanti”. E’ quanto dichiara Gianluca Londi figlio del fondatore del brand che ha riportato la sua famiglia alla guida dell’azienda

“Le storie non si fermano hanno bisogno di raccontarsi e raccontano la capacità, la tenacia delle persone, riportando alla rinascita, non solo un ® marchio, un prodotto, ma i valori di una famiglia racchiuse sotto al brand Londi, con un nuovo pay-off, perfetto, che ne racchiude i segreti tramandati da generazione a generazione, Pasticceri per tradizione dal 1935.

Il Marchio Londi torna a casa e tornerà in tutte le case”. -conclude Gianluca Londi

