Home

Politica

Le parole di Elisa Amato garante degli animali dopo la sua nomina

Politica

25 Novembre 2021

Le parole di Elisa Amato garante degli animali dopo la sua nomina

Elisa Amato (Forza Italia) Garante degli Animali per il Comune di Livorno

Il vero cambiamento è la volontà di tutte le forze politiche di premiare il lavoro politico e sociale di chi da sempre si impegna con serietà per il territorio e la collettività.

Livorno, 25 novembre 2021

Il Consiglio Comunale con 24 voti su 26, in prima votazione, ha nominato Elisa Amato Garante degli Animali per il Comune di Livorno: Livorno dovrà essere città amica degli animali.

“Tale Figura rappresenta un’importante conquista per il mondo animale nella nostra realtà territoriale ed è la naturale evoluzione della sensibilità della società verso le condizioni di mantenimento a vario titolo degli animali. La candidatura nasce proprio da questa convinzione e dal desiderio di potere apportare benefici e innovazioni nell’ambito della tutela animale in senso generale.

Sarà importante creare una sinergia d’intenti – continua Amato – non solo con l’Amministrazione ma anche con le altre istituzioni, con l’ASL, con il Dipartimento dell’Università di Pisa, con le associazioni animaliste (che rappresentano un valore aggiunto) e con tutti i cittadini allo scopo di evidenziare le problematiche e i percorsi da mettere in atto per risolverli, diventando così esempio di civismo e contribuendo a rendere la società più umana e la città più animalista: da soggetti amministrati diventare soggetti attivi nel prendersi cura dell’interesse e il benessere animale.

Solo in tal modo i nostri amici animali, potranno essere tutelati sotto ogni aspetto in sintonia con quanto previsto dalle leggi in materia: Livorno dovrà essere città amica degli animali.

Il benessere degli animali si lega anche al benessere dei cittadini, sarà importante un raccordo con chi si occupa dell’ambiente e del decoro urbano.

Lotta al randagismo e impegno contro il maltrattamento saranno impegni importanti, così come la trasmissione di valori legati all’adozione, quali appunto il senso di responsabilità e di rispetto che deve accompagnare questo atto d’amore.

Gli animali fanno parte delle nostre famiglie, del contesto urbano, sono parte integrante della nostra vita. La buona convivenza uomo-animale è importante, è un compito educativo che tutti dovrebbero portare avanti.

Per realizzare tutto ciò sarà importante partire dalla scuola, dai nostri bambini, dai nostri ragazzi, dai nostri studenti: la scuola è il luogo ideale nel quale attraverso loro si può arrivare alle famiglie perché è importante sensibilizzare la popolazione.

Quando si insegnano i comportamenti corretti da tenere con gli animali si tutela il loro benessere.

Elisa Amato

Coordinatore comunale di Livorno – Forza Italia e Garante degli Animali città di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin