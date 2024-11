Le partite di rugby in programma domenica a Livorno e Stagno

Home

1 Novembre 2024

Domenica 3 novembre, alle 14:30, sul prato del campo ‘Carlo Montano’, l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà L’Aquila, in una sfida dall’antico fascino. Il confronto tra i biancoverdi labronici e i neroverdi abruzzesi è valida per la 4° giornata di serie A, girone 4 – di fatto il girone di A2 del centro-sud -.

L’Unicusano Livorno, che occupa la terza piazza in classifica e non fa mistero di voler puntare alla prima posizione, per garantirsi il passaggio ai play-off, va a caccia del suo terzo successo condito dal bonus-attacco consecutivo.

Sempre domenica 3, ma alle 11:00, al ‘Priami’ di Stagno, ‘Festival’ riservato alla categoria degli under 6. Oltre a due rappresentative dei padroni di casa della LundaX Lions Amaranto Livorno, giocheranno le formazioni dell’Unicusano Livorno, della Scintilla Pisa, degli Etruschi Livorno e la mista Cecina-Apuani Massa. L’evento coinolgerà numerosissimi piccoli atleti e numerosissimi accompagnatori.