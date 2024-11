Le partite di rugby in programma il 16 e 17 novembre a Livorno e a Stagno

Impegno casalingo delicato, sempre domenica 17 alle 14:30, sul terreno ‘Emo Priami’ di Stagno, anche per la LundaX Lions Amaranto, che, nel quadro della 5° giornata di serie B, girone 4, se le vedrà con il Gubbio. Sfida che mette di fronte due squadre appaiate in classifica sul penultimo gradino a quota 6. In palio punti pesanti nella lotta salvezza. Gli amaranto, imbottiti di giovani e giovanissimi, vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive.

Sabato alle 15:30 al Priami partita under 14 LundaX Lions Amaranto – Tirreno 2 e in contemporanea, sul campo attiguo, raggruppamento riservato agli under 12, con 7 squadre al via.

Domenica alle 11:30, simpatico raggruppamento/Festival under 6 con 9 squadre (1 in rappresentanza dei padroni di casa dell’Unicusano e 2 della LundaX Lions Amaranto).