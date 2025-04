Le pattinatrici speciali lasciano il segno ai campionati regionali FISR

Home

14 Aprile 2025

Trofeo “Primi Passi”: emozioni e inclusione sul ghiaccio per la Polisportiva La Rosa Livorno

Domenica 13 aprile, presso l’impianto coperto della Skating Academy di Pisa, si è svolta una nuova tappa delle fasi regionali del Trofeo Primi Passi di pattinaggio artistico. Un evento ricco di emozioni e significato che ha visto protagonista la Polisportiva La Rosa Livorno, presente con sei giovani atlete delle classi 2015 e 2014, impegnate nelle categorie Primi Passi B e Primi Passi D.

La manifestazione ha rappresentato un importante momento di crescita sportiva, ma anche un esempio concreto di inclusione e partecipazione. Tra le sei pattinatrici in gara, due giovani atlete con disabilità hanno regalato al pubblico un’esibizione commovente, capace di andare ben oltre il risultato tecnico. Si tratta di Arianna Balleri, classificatasi settima su tredici concorrenti, e Ginevra Maria Fortuna, che ha conquistato il sedicesimo posto su diciotto. Le loro performance sono state accolte da lunghi applausi, testimoniando l’apprezzamento e l’ammirazione degli spettatori presenti.

Il punteggio raggiunto da entrambe ha superato le aspettative, confermando i continui miglioramenti raggiunti grazie a un lavoro paziente e appassionato. Il progetto di inclusione totale, da sempre promosso dalla Polisportiva La Rosa, ha infatti contribuito a rendere sempre più sottile la differenza tra atlete normodotate e atlete con disabilità, dimostrando che lo sport può e deve essere davvero per tutti.

Accanto a loro, hanno partecipato alla competizione anche Amelia Toschi Gascon, Valentina Tabaku, Maria Grazia Salvi e Selene Ungarini, quattro giovanissime atlete che, con appena due mesi di allenamento alle spalle, hanno affrontato con entusiasmo e coraggio la loro prima gara regionale, mostrando grinta, dedizione e una grande voglia di mettersi in gioco.

La Polisportiva La Rosa Livorno esprime profondo orgoglio per tutte le sue atlete in gara, ringraziandole per la passione, l’impegno e la serietà dimostrati in un tempo così breve. Un ringraziamento speciale va rivolto alle due allenatrici Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti, che seguono con dedizione Arianna e Ginevra da diversi anni. Le due tecniche hanno sottolineato quanto sia per loro motivo di orgoglio poter accompagnare queste bambine non solo nella crescita sportiva, ma anche nel loro percorso umano, ricco di sfide e traguardi.

L’impegno della Polisportiva La Rosa nel promuovere uno sport aperto e accessibile continua a dare frutti tangibili, dimostrando come l’inclusione sia un valore fondamentale da coltivare ogni giorno, dentro e fuori la pista.

