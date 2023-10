Home

Le Province riunite all’Aquila. Vice presidente Caruso: “Devono poter svolgere in pieno il loro ruolo”

11 Ottobre 2023

Livorno 11 ottobre 2023

“Le Province devono poter svolgere in pieno il loro ruolo”. Così il vice presidente Pietro Caruso, commenta i lavori dell’Assemblea Nazionale delle Province, in corso di svolgimento all’Aquila, dove è presente in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Livorno.

Due giornate di incontro tra i presidenti delle Province, i sindaci e i consiglieri provinciali delegati da tutta Italia, e i rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti.

“Ho particolarmente apprezzato l’intervento di saluto del Capo dello Stato Mattarella e il suo richiamo all’attuazione della Costituzione, perché il prolungarsi di una situazione di vuoto e incertezze su competenze e funzioni rischia di essere pagato dalle comunità con servizi inadeguati.

Le Province – aggiunge Caruso – non possono continuare ad operare senza risorse e senza la reale possibilità di pianificare e programmare il lavoro e gli investimenti su questioni importanti come i lavori pubblici, scuole e strade in primis, ma anche su altre materie.

L’Assemblea nazionale si inserisce nel confronto in atto al Senato sulla riforma delle Province, offrendo un dibattito ricco, da cui emerge la proposta di una “nuova Provincia”, con identità e competenze più chiare.

Un Ente che può svolgere un ruolo propulsivo e di raccordo tra i capoluoghi e le aree interne e periferiche dei territori, penso alle zone montane e collinari, alle piccole isole, a sostegno anche dei piccoli comuni.

Ridare dignità e un ruolo definito alle Province – conclude il vice presidente – è il primo passo non solo per tornare ad applicare pienamente quanto già previsto dalla nostra Costituzione, ma soprattutto per garantire una reale coesione tra tutti i territori e le comunità”.

