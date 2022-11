Home

“Le serre: luoghi protetti per germogliare nuove pratiche di pensieri”, Brikke Brakke presenta il nuovo spazio alla città

27 Novembre 2022

LE SERRE: LUOGHI PROTETTI PER FAR GERMOGLIARE NUOVE PRATICHE E PENSIERI

Presentazione alla cittadinanza del nuovo spazio serre della Coop. Sociale Brikke Brakke in occasione dei suoi 25 anni (1997-2022).

Livorno 27 novembre 2022

In occasione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di attività sul territorio, la Cooperativa Sociale Brikke Brakke organizza un convegno per presentare un nuovo spazio aperto alla cittadinanza.

Il convegno si svolgerà in Via dell’Ardenza 2 a Livorno, il giorno Venerdì 2 Dicembre a partire dalle ore 9:30.

Aprirà il convegno, alle ore 9:30, con i saluti di rito, Sabrina De Nicola, Presidente della Cooperativa Sociale Brikke Brakke.

Seguirà alle ore 10:00 il dibattito a tema Diritti Violati / Diritti condivisi. Lavorare sul territorio come progetto di restituzione di autonomia e dignità. Introduce e coordina Andrea Raspanti (Assessore alla coesione sociale Comune di Livorno). Gaia Marsico (Coordinatrice del comitato per l’etica clinica Toscana Nord Ovest) e Ivana Bianco; (Psichiatra e Psicoterapeuta) proporranno delle riflessioni su cosa sia e come vada applicato il diritto al lavoro ai nostri giorni.

Il dibattito continuerà con un approfondimento sul tema “Gli strumenti per il diritto al lavoro”. I relatori saranno Giuseppe Martucci (Referente area lavoro UFSMA Azienda USL Nordovest); Daniela Bartalucci (Arti collocamento mirato); Giovanni Autorino (Area welfare Legacoop Toscana); che proporranno delle considerazioni su come il diritto al lavoro si trasformi, in senso compiuto, nel mondo di oggi.

Dopo una pausa pranzo inizieranno alle ore 14:30 i laboratori aperti alla cittadinanza

Primo soccorso piante, tenuto dalla Dottoressa Stefania Piazza, agronoma, e la semina collettiva di cereali, organizzata in collaborazione con Claudio Pozzi della Rete Semi Rurali.

Alle ore 16:00 Federico Beconi, Consigliere della Cooperativa Sociale Brikke Brakke, presenterà il Progetto serre Brikke Brakke;

ore 16:20 verrà presentato il progetto Piante… A buon fine, sarà presente Cristina Del Moro (Unicoop Tirreno direzione soci e comunicazione).

Alle ore 16:30 inizierà la conferenza Buone pratiche in condivisione in cui Aamps Livorno presenta i progetti: Compostaggio, Swap, Biblioteca degli oggetti e Stoviglioteca.

Ore 17:00 il Prof. Andrea Staid (docente di antropologia) presenta il suo ultimo libro Essere natura, uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente.

Chiuderà il convegno, alle ore 18:00, il concerto della Collettivo Musicale Giovanile Livornese.