Le sottrae il cellulare dopo una lite al bar, denunciato 34enne

3 Gennaio 2026

Rosignano Solvay (Livorno) 3 gennaio 2026

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziato di furto aggravato, un 34enne da tempo domiciliato in zona, già noto e gravato da vari precedenti, anche specifici.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata da un giovane del posto che aveva subito la sottrazione del proprio telefono cellulare dopo aver incontrato proprio il presunto responsabile.

I due infatti, entrambi pregiudicati, nel corso di un pomeriggio degli scorsi giorni si sarebbero incontrati in un bar pasticceria e avrebbero avuto una discussione per motivi non precisati, al termine della quale il 34enne si sarebbe impossessato del cellulare dell’altro approfittando del fatto che gli fosse caduto accidentalmente in terra.

Ai militari sono bastati pochi passaggi della dinamica che, uniti alla profonda conoscenza del territorio e agli elementi descrittivi forniti dalla stessa vittima, sono stati decisivi per dare un nome al sospettato autore del furto, che non sarebbe peraltro nuovo a fatti simili, denunciandolo all’AG di Livorno per furto aggravato.