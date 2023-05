Home

Le Spiagge Bianche sono la location del nuovo video “Mare Caos” di Paola e Chiara

5 Maggio 2023

Livorno 5 maggio 2023 – Paola & Chiara: uscito il nuovo singolo estivo “Mare Caos” girato alle Spiagge Bianche

Mare Caos anticiperà di una settimana l’arrivo di “Per Sempre”, il nuovo album del duo milanese finalmente riunito

I fan e tanti millennials; cresciuti con le loro canzoni hanno atteso il loro ritorno per anni e finalmente il Festival di Sanremo le ha riunite.

Paola & Chiara, lo storico duo musicale milanese che con le sue hit ha fatto ballare tutti dal 1996 al 2013dopo la partecipazione sul palco dell’Ariston con Furore. voltano pagina e ed esce il nuovo singolo Mare Caos, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da oggi, 5 maggio.

Il brano – in uscita proprio il giorno della data zero del loro tour – anticiperà l’album in uscita il 12 maggio

Mare Caos, Paola & Chiara è un singolo con un ritmo coinvolgente e trascinante, che profuma già d’estate.

Il duo è autore del brano, insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Parlavamo dell’estate e infatti – come raccontano Paola & Chiara nel comunicato di annuncio del singolo – la stagione più calda è il momento ideale per concedersi una pausa dalla frenesia della città, con la libertà che permette di raggiungere mete esotiche e inesplorate lontano dal “mare caos” che è la vita di tutti i giorni.

Guarda il video con le immagini girate nella location delle Spiagge Bianche a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo

