Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di Prato
Livorno 15 aprile 2026 Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di Prato
Una domenica memorabile per gli under 10 del Livorno Rugby e più in generale per i numerosi giovanissimi atleti – e relativi accompagnatori – presenti al campo ‘Coiano’ di Prato per il ‘Torneo Denti’. Una gran bella manifestazione, con tante belle partite giocate. Incontri disputati dai biancoverdi con grande grinta e lealtà. I labronici si sono presentati con una formazione ‘mista’, composta sia da giocatori nati nel 2016, e dunque prossimi a ‘salire’ in under 12, sia da giocatori nati nel 2017, e dunque al loro primo anno in categoria. Tutti quanti hanno affrontato momenti di grande livello. L’evento svoltosi in terra laniera è utilissimo per tutti quanti per crescere. Nel corso del torneo, dopo qualche inciampo iniziale, gli under 10 del Livorno Rugby hanno saputo tirare fuori coraggio e tenacia; hanno chiuso con gioia questa loro giornata particolarmente intensa. Un giornata in cui sono stati messi alla prova anche contro formazioni di gran spessore. La crescita di questi atleti è costante. Un miglioramento che conferma l’ottimo lavoro effettuato dallo stesso club labronico, capace di curare con puntiglio il proprio vivaio. Prezioso il supporto dei genitori e dei vari adulti assiepati a bordo campo. I biancoverdi si sono confrontati, nella prima parte, anche con due formazioni venete, quelle del Mogliano e del Paese, e con una realtà lombarda, quella degli Amatori Milano. Questi i piccoli-grandi rugbisti biancoverdi under 10 schierati a Prato: Hayden Bates, Enea Banchieri, Enea Borrelli, Leonardo Ceccarini, Lorenzo Cheli, Marco Finamore, Sebastiano Perossini, Omar Polizzi, Leonardo Rosa, Tommaso Strambi, Marko Sula, Edoardo Tosi. Soddisfattissimi delle risposte giunte anche in occasione del ‘Denti-Reali’ appaiono gli allenatori-educatori Mario Pracchia, Piero Chiesa e Antonio Papucci.
UNDER 8
Ben 20 le squadre under 8 protagoniste, in questa seconda domenica del mese di aprile, al torneo ‘Denti’, disputato sul campo ‘Coiano’ di Prato. In particolare, al via del riuscito evento, dieci formazioni toscane, tre lombarde, due emiliane, due venete, una laziale, una abruzzese ed una umbra. Rappresentative di qualità per la categoria. Un bel torneo: tanto divertimento da parte di tutti i numerosi atleti coinvolti e per i numerosissimi sportivi al seguito. Il Livorno Rugby ha ottenuto la quinta piazza. In tutto per i bambini biancoverdi guidati dagli allenatori-educatori Stefano Biagi e Rocco Montanaro, cinque vittorie ed una sconfitta, rimediata al cospetto del Mogliano, che poi ha chiuso il trofeo sul gradino più alto del podio. I labronici, inizialmente, sono stati inseriti nel girone C, insieme, appunto, al Mogliano, al Bellaria Pontedera, al Gubbio e all’Asr Milano. Nella seconda parte del torneo, il Livorno Rugby, nelle gare di piazzamento, ha affrontato – e superato – due formazioni del Gispi Prato. Al di là del (brillante) ruolino di marcia, un’ottima esperienza per i giovanissimi biancoverdi. La loro stagione è iniziata e sta proseguendo nel modo migliore. Certi valori propri della palla ovale sono apprezzati fin da giovanissimi. I giocatori del Livorno Rugby under 8 di scena a Prato: Zeno Battagello, Dario Giuliano, Mattia Marradi, Tommaso Mariotti, Gabriel Martino, Rayan Polizzi, Mattia Precania, Amir Francesco Rezgui, Tommaso Sbolci e Giorgio Squarcini.