Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di Prato

UNDER 12.

Marco Alessio, Leo Andreacchio, Cristiano Aspromonti, Ramon Baglivo, Valerio Belfiore, Giulio Cesare Campora, Leonardo Cecconi, Enea Cecconi, Alberto Cenci, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Leonardo Silvestri, Gregorio Tenucci, Zaccaria Tognato Lusini, Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Giacomo Zanni sono i 23 atleti del Livorno Rugby under 12 protagonisti domenica 12 aprile al ‘Torneo Denti’, disputato allo stadio ‘Chersoni’ di Prato. L’ampia rosa a disposizione ha permesso di presentare all’evento due squadre biancoverdi. È stata una kermesse di indubbia qualità, con al via numerose formazioni di alto livello del settore del mini rugby. Un torneo che ha proposto gare intense, tutte quante giocate sulla distanza di 12 minuti, in tempo unico. Il Livorno Rugby ‘1’ ha ottenuto la seconda piazza ed ha sfiorato la conquista del gradino più alto del podio: solo una meta di differenza ha deciso la sua finale con il Sesto Fiorentino. Ma al di là dei piazzamenti conclusivi delle due rappresentative labroniche, la soddisfazione per gli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Federico Guidi, Rocco Montanaro e Federica Muzi nasce dalla crescita di tutti quanti gli atleti utilizzati. Tutti i 23 atleti – sia i classe 2014, che presto ‘saliranno’ nella categoria under 14, sia i classe 2015, al primo anno in categoria – hanno affrontato (anche) gli impegni in terra laniera con grinta e determinazione. Sono tangibili i frutti del serio lavoro svolto dal club, che ha investito importanti risorse nel vivaio. Da sempre, il Livorno Rugby cura con puntiglio il proprio settore del mini rugby, consapevole che determinati valori vengono acquisiti da giovanissimi. Diventa del tutto naturale per questi giocatori vivere la maglia biancoverde come una seconda pelle e proseguire la classica trafila nelle giovanili dello stesso ‘storico’ club, prossimo a festeggiare il primo secolo di vita. Qualche conto: tra cinque anni, nel 2031, in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni biancoverdi, giocatori attualmente in under 12, saranno in under 18 e in under 16. Chissà: potrebbero – come i loro ‘colleghi’ attualmente in campo nelle categorie giovanili maggiori – lottare per i primi posti dei campionati nazionali, per poi approcciarsi alla prima squadra. Un passo alla volta. Intanto è giusto festeggiare l’ottimo torneo ‘Denti’, nel quale, anche al cospetto di formazioni di spessore, i livornesi hanno mostrato buonissime qualità. È altresì giusto continuare ad allenarsi con la stessa intensità, per programmare i nuovi imminenti eventi interregionali. Il tutto con la soddisfazione di indossare questa maglia del tutto speciale e con la voglia di divertirsi portando avanti il pallone ovale.