Rugby 15 Aprile 2026

Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di Prato

Livorno 15 aprile 2026 Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di Prato

Le squadre del Livorno Rugby under 12, 10 e 8 grandi protagoniste al torneo Denti di PratoUNDER 12.
 
Marco Alessio, Leo Andreacchio, Cristiano Aspromonti, Ramon Baglivo, Valerio Belfiore, Giulio Cesare Campora, Leonardo Cecconi, Enea Cecconi, Alberto Cenci, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Leonardo Silvestri, Gregorio Tenucci, Zaccaria Tognato Lusini, Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Giacomo Zanni sono i 23 atleti del Livorno Rugby under 12 protagonisti domenica 12 aprile al ‘Torneo Denti’, disputato allo stadio ‘Chersoni’ di Prato. L’ampia rosa a disposizione ha permesso di presentare all’evento due squadre biancoverdi. È stata una kermesse di indubbia qualità, con al via numerose formazioni di alto livello del settore del mini rugby. Un torneo che ha proposto gare intense, tutte quante giocate sulla distanza di 12 minuti, in tempo unico. Il Livorno Rugby ‘1’ ha ottenuto la seconda piazza ed ha sfiorato la conquista del gradino più alto del podio: solo una meta di differenza ha deciso la sua finale con il Sesto Fiorentino. Ma al di là dei piazzamenti conclusivi delle due rappresentative labroniche, la soddisfazione per gli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Federico Guidi, Rocco Montanaro e Federica Muzi nasce dalla crescita di tutti quanti gli atleti utilizzati. Tutti i 23 atleti – sia i classe 2014, che presto ‘saliranno’ nella categoria under 14, sia i classe 2015, al primo anno in categoria – hanno affrontato (anche) gli impegni in terra laniera con grinta e determinazione. Sono tangibili i frutti del serio lavoro svolto dal club, che ha investito importanti risorse nel vivaio. Da sempre, il Livorno Rugby cura con puntiglio il proprio settore del mini rugby, consapevole che determinati valori vengono acquisiti da giovanissimi. Diventa del tutto naturale per questi giocatori vivere la maglia biancoverde come una seconda pelle e proseguire la classica trafila nelle giovanili dello stesso ‘storico’ club, prossimo a festeggiare il primo secolo di vita. Qualche conto: tra cinque anni, nel 2031, in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni biancoverdi, giocatori attualmente in under 12, saranno in under 18 e in under 16. Chissà: potrebbero – come i loro ‘colleghi’ attualmente in campo nelle categorie giovanili maggiori – lottare per i primi posti dei campionati nazionali, per poi approcciarsi alla prima squadra. Un passo alla volta. Intanto è giusto festeggiare l’ottimo torneo ‘Denti’, nel quale, anche al cospetto di formazioni di spessore, i livornesi hanno mostrato buonissime qualità. È altresì giusto continuare ad allenarsi con la stessa intensità, per programmare i nuovi imminenti eventi interregionali. Il tutto con la soddisfazione di indossare questa maglia del tutto speciale e con la voglia di divertirsi portando avanti il pallone ovale.
UNDER 10

Una domenica memorabile per gli under 10 del Livorno Rugby e più in generale per i numerosi giovanissimi atleti – e relativi accompagnatori – presenti al campo ‘Coiano’ di Prato per il ‘Torneo Denti’. Una gran bella manifestazione, con tante belle partite giocate. Incontri disputati dai biancoverdi con grande grinta e lealtà. I labronici si sono presentati con una formazione ‘mista’, composta sia da giocatori nati nel 2016, e dunque prossimi a ‘salire’ in under 12, sia da giocatori nati nel 2017, e dunque al loro primo anno in categoria. Tutti quanti hanno affrontato momenti di grande livello. L’evento svoltosi in terra laniera è utilissimo per tutti quanti per crescere. Nel corso del torneo, dopo qualche inciampo iniziale, gli under 10 del Livorno Rugby hanno saputo tirare fuori coraggio e tenacia; hanno chiuso con gioia questa loro giornata particolarmente intensa. Un giornata in cui sono stati messi alla prova anche contro formazioni di gran spessore. La crescita di questi atleti è costante. Un miglioramento che conferma l’ottimo lavoro effettuato dallo stesso club labronico, capace di curare con puntiglio il proprio vivaio. Prezioso il supporto dei genitori e dei vari adulti assiepati a bordo campo. I biancoverdi si sono confrontati, nella prima parte, anche con due formazioni venete, quelle del Mogliano e del Paese, e con una realtà lombarda, quella degli Amatori Milano. Questi i piccoli-grandi rugbisti biancoverdi under 10 schierati a Prato: Hayden Bates, Enea Banchieri, Enea Borrelli, Leonardo Ceccarini, Lorenzo Cheli, Marco Finamore, Sebastiano Perossini, Omar Polizzi, Leonardo Rosa, Tommaso Strambi, Marko Sula, Edoardo Tosi. Soddisfattissimi delle risposte giunte anche in occasione del ‘Denti-Reali’ appaiono gli allenatori-educatori Mario Pracchia, Piero Chiesa e Antonio Papucci.

UNDER 8

 

Ben 20 le squadre under 8 protagoniste, in questa seconda domenica del mese di aprile, al torneo ‘Denti’, disputato sul campo ‘Coiano’ di Prato. In particolare, al via del riuscito evento, dieci formazioni toscane, tre lombarde, due emiliane, due venete, una laziale, una abruzzese ed una umbra. Rappresentative di qualità per la categoria. Un bel torneo: tanto divertimento da parte di tutti i numerosi atleti coinvolti e per i numerosissimi sportivi al seguito. Il Livorno Rugby ha ottenuto la quinta piazza. In tutto per i bambini biancoverdi guidati dagli allenatori-educatori Stefano Biagi e Rocco Montanaro, cinque vittorie ed una sconfitta, rimediata al cospetto del Mogliano, che poi ha chiuso il trofeo sul gradino più alto del podio. I labronici, inizialmente, sono stati inseriti nel girone C, insieme, appunto, al Mogliano, al Bellaria Pontedera, al Gubbio e all’Asr Milano. Nella seconda parte del torneo, il Livorno Rugby, nelle gare di piazzamento, ha affrontato – e superato – due formazioni del Gispi Prato. Al di là del (brillante) ruolino di marcia, un’ottima esperienza per i giovanissimi biancoverdi. La loro stagione è iniziata e sta proseguendo nel modo migliore. Certi valori propri della palla ovale sono apprezzati fin da giovanissimi. I giocatori del Livorno Rugby under 8 di scena a Prato: Zeno Battagello, Dario Giuliano, Mattia Marradi, Tommaso Mariotti, Gabriel Martino, Rayan Polizzi, Mattia Precania, Amir Francesco Rezgui, Tommaso Sbolci e Giorgio Squarcini.

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