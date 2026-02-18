Home

18 Febbraio 2026

Livorno 18 febbraio 2026 Le Sughere, Incontro conclusivo progetto “FUORI”, Franchi (Pd) racconta la sua visita al carcere

“Non è la prima volta che entro in carcere, ma ogni volta è un’esperienza che interroga, che chiede attenzione e responsabilità.

Lunedì ho partecipato all’incontro conclusivo del progetto F.U.O.R.I. – Formarsi per Un’Opportunità di Reinserimento Inclusivo, realizzato presso la Casa Circondariale Le Sughere: un percorso di formazione professionale rivolto alle persone detenute, promosso da Provincia di Livorno Sviluppo in collaborazione con Cescot Livorno e finanziato dalla Regione Toscana.

Un sincero ringraziamento va anche al personale della Casa Circondariale, che con professionalità e dedizione ha reso possibile lo svolgimento del progetto e di questo incontro dimostrativo.

Attività come questa hanno un valore enorme: offrono competenze concrete, restituiscono dignità e creano una prospettiva reale di reinserimento lavorativo e sociale una volta terminata la pena. La formazione non è un “di più”, ma uno strumento fondamentale per ridurre la recidiva e rafforzare la sicurezza dell’intera comunità.

È questo il senso più autentico della pena, come sancito dalla nostra Costituzione: non solo sanzione, ma rieducazione e riabilitazione. Investire in percorsi come questo significa credere in un carcere che non sia soltanto luogo di detenzione, ma anche di responsabilizzazione, crescita e seconde possibilità.

La Regione Toscana continuerà a sostenere progetti che mettono al centro la persona e il lavoro, perché un sistema penitenziario più giusto è un beneficio per l’intera società”.

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, racconta, con un post sui suoi profili social, la sua recente visita alla Casa Circondariale Le Sughere di Livorno.

