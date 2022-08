Home

Cronaca

Le telecamere del vicino riprendono il ladro, 42enne con obbligo di firma denunciato a piede libero

Cronaca

3 Agosto 2022

Le telecamere del vicino riprendono il ladro, 42enne con obbligo di firma denunciato a piede libero

Individuato (grazie alle telecamere di un negozio vicino) e denunciato a p.l. un cittadino di 42 anni, con precedenti, per furto aggravato perpetrato ai danni del il ristorante “Ci piace”.

Livorno 3 agosto 2022

La mattina del 2 agosto 2022 gli agenti di polizia dell’ U.P.G.S.P. intervenivano presso il ristorante “Ci Piace” in via Bacchelli a Livorno su chiamata dell’esercente, Durante la notte, ignoti si erano introdotti all’interno del locale. Sul posto la polizia constatava che una porta finestra del ristorante era stata divelta e che gli utensili utilizzati a detto fine (mazza e cesoie) erano ancora sul posto.

A seguito del sopralluogo risultava mancare il cassetto del registratore di cassa contenente il fondo cassa equivalente a circa euro 300. 00 (di cui € 270.00 circa in monete) oltre a due “Tablet Mac” utilizzati per le comande.

Il locale al momento è privo di sistema di allarme e di videosorveglianza; malgrado ciò, una volta individuata la via di accesso utilizzata dai responsabili dell’intrusione la polizia notava le telecamere di un vicino ed hanno acquisito le immagini

Dalla visione dei filmati delle telecamere della ditta vicina al ristorante si il ladro alle ore 01.02 del 02.08.2022 tentare più volte di aprire le porte d’ingresso del magazzino e la porta del negozio senza riuscirvi e successivamente veniva ripreso dietro un furgone con il cassetto corrispondente a quello asportato dal registratore di cassa del ristorante “Ci Piace”.

Dalla visione dei fotogrammi estratti il ladro veniva riconosciuto nella persona di un quarantaduenne già tratto in arresto in data 20.04.2022 per furto presso la sede ACI-PRA di Livorno ed attualmente sottoposto all’obbligo di firma presso al P.G.

Le immagini permettevano infatti di evidenziare il taglio dei capelli, la fisionomia del volto ed in particolare i tatuaggi presenti su entrambe le braccia e sotto l’occhio sinistro.

Il ladro alle ore 01.24 era stato identificato e sottoposto a perquisizione personale con esito negativo ex art.4 L.152/75 nelle vicinanze del Centro Commerciale Fonti del Corallo e successivamente, tra le ore 4 e le ore 4.30, veniva nuovamente individuato intento a giocare, ovviamente con spendita di denaro, alle slot machine presso il Bar “Il Tramezzino”.

Il titolare del ristorante “Ci Piace” nella mattinata odierna al momento di formalizzare la denuncia precisava di non aver subito il furto della cassa di prosecco come invece precedentemente dichiarato alla stampa e confermava di non aver attivo alcun sistema di allarme né di videosorveglianaza.

I fatti evidenziano come l’adozione di adeguate misure di autotutela, come la predisposizione di sistemi di allarme e di videosorveglianza sia determinante per l’individuazione dei responsabili di fatti delittuosi, contribuendo a strutturare una collaborazione istituzionale in un’ottica di più ampio respiro di sicurezza della collettività nella quale l’impresa stessa lavora e trae profitto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin