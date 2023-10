Home

23 Ottobre 2023

Livorno 23 ottobre 2023 – Le Ugopiadi fanno la differenza: Una pioggia di scatolette per il canile Baffi e Code!

Le Ugopiadi, le Olimpiadi del Cane Carlino (www.ugopiadi.it) che si svolgono ogni anno nelle campagne livornesi, non sono solo un’occasione di divertimento e condivisione tra amanti dei carlini da tutta Italia, ma anche un momento di grande solidarietà. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti all’ultima edizione (chiusa domenica 15 ottobre), abbiamo raccolto un numero impressionante di scatolette di cibo morbido, destinate ai nostri amici a quattro zampe con una dentatura ormai debole, ospiti del Canile Baffi e Code di Livorno.

Questo gesto porterà una ventata di gioia e supporto al canile, dove gli amici pelosi, molti dei quali anziani e costretti in gabbia, gusterranno un pasto speciale grazie alle donazione dei partecipanti alle Ugopiadi.

L’impegno dei Volontari di Baffi e Code

Il Canile Baffi e Code non è solo un rifugio per animali, ma una vera e propria famiglia, grazie all’impegno incessante dei volontari. Queste persone straordinarie dedicano gran parte del loro tempo libero, energia e amore per garantire il benessere di cani e gatti ospiti della struttura. La loro dedizione è un esempio di passione e altruismo, e ogni gesto di solidarietà, come le donazioni delle Ugopiadi, rappresenta un supporto fondamentale per la loro nobile missione.

“Le Ugopiadi sono sempre state un evento che unisce passione e solidarietà. Quest’anno, vedere tutte queste scatolette donate e sapere che faranno la differenza per tanti cani, ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre di più”, ha dichiarato Stefano Pampaloni, l’organizzazione delle Ugopiadi.

In conclusione, un grande GRAZIE a tutti i partecipanti, provenienti da tutta Italia, che hanno dato una mano al canile livornese. La loro generosità ha reso magnifica la chiusura della 18ª edizione delle Ugopiadi e porterà un sorriso (e un pasto delizioso!) a tanti cani in difficoltà.

