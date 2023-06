Home

14 Giugno 2023

Le volontarie di Anpana recuperano un sauro della famiglia Agamidae, era in un containe proveniente dall’India

Livorno 14 giugno 2023 – Le volontarie di Anpana recuperano un sauro della famiglia Agamidae, era in un containe proveniente dall’India

Nel pomeriggio di oggi Anpana è stata chiamata dai lavoratori dall’Agenzia Marittima Casali perche in un container proveniente dall’India hanno trovato un Calotes Versicolor (agamidae no cities)

Le volontarie di ANPANA recatesi sul posto lo hanno recuperato.

L’animale è stato messo in un contenitore per tenerlo meglio – fanno sapere da Anpana – “deve passare la notte con noi e domani si cerca un’istituzione in grado di tenerlo in abitat adeguato……. ci piacerebbe riportarlo da dove è venuto, ma diciamo che gli è andata bene già cosi”

